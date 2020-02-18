Как и для кого готовить протертые супы

Нередко врачи рекомендуют своим пациентам протертые супы, но люди никогда не сталкивались с такими блюдами. Для достижения должного эффекта, их нужно правильно готовить.Протертые супы обычно рекомендуют пациентам с различными (порой тяжелыми) заболеваниями желудка и кишечника. Обычная пища у них может вызывать механические раздражения слизистой, рождать боль и другие неприятные симптомы. Компонентами для протертых супов могут быть крупы, говядина и кролик, курица и индейка, рыба, а также многочисленные овощи вроде капусты, кабачков, картофеля, тыквы, моркови и других продуктов. Основой протертого супа бывает мясной бульон, отвар из круп и овощей, либо смесь этих отваров.В протертые супы лучше добавлять такие крупы, как манка, пшено, перловка, овсянка, гречка, рис, геркулес. Если крупа нуждается в промывке перед ее приготовлением, не забудьте сделать этот тщательно. Предельно важно строго соблюдать указанные в рецептах пропорции, поэтому на кухне могут пригодиться специальные весы.Перед приготовлением промытую крупу можно заранее просушить в духовке, а затем перемолоть в кофемолке. Кстати, можно намного сэкономить время, если варить эти супы на основе детского питания. Следуйте рецептам пошагово, и вы приготовите для себя или своих близких вкусные, питательные и очень полезные блюда.