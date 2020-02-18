Названы 6 самых полезных видов хлеба, которые подходят даже худеющим

Даже худеющие люди не должны исключать из рациона хлеб – питательный источник клетчатки. 6 самых полезных видов хлеба были названы специалистами в публикации журнала Fit for fun.Цельнозерновой. По сравнению с пшеничным белым такой гораздо полезнее: содержит меньше калорий и углеводов, больше витаминов и минералов. Такой хлеб обеспечивает организм кремнием, который поддерживает хорошее состояние соединительной ткани, эластичных связок.Ржаной. Относится к самым полезным видам хлеба благодаря насыщенности минералами, которых в нем больше, чем в других разновидностях. Ржаной хлеб оптимально подходит худеющим, а также диабетикам: в ответ на его употребление организм выделяет значительно меньше инсулина по сравнению с другими хлебами.«Насыщенный клетчаткой, может защитить даже от запоров и желчных камней, положительно влияет на уровень холестерина в крови», - дополнили его полезные свойства эксперты.Семенной. Содержит в своем составе самые полезные семена – льна, чиа, подсолнечника, киноа и других, обеспечивающих организм ценными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие.Мультизерновой. Состоит из разных зерен. Если они цельные, такой хлеб можно без колебаний считать одним из самых полезных.«Данный вид хлеба содержит особенно важные витамины и минералы,- в частности, фосфор. 100-граммовый кусочек такого хлеба удовлетворяет суточную норму по пищевым волокнам», - поясняют исследователи.Хлеб на закваске. Усваивается легче, чем другие сорта – это объясняется содержащимися в нем пробиотиками, возникающими в процессе ферментации: будучи полезными бактериями, они способствуют оздоровлению кишечника, хорошему пищеварению.«Обладая низким гликемическим индексом, закваска также хороша для стабилизации сахара в крови. Хлеб на закваске полезен даже худеющим людям», - рассказали медработники.Из овсяной муки без глютена. Данный вид хлеба содержит много клетчатки и дополнительно - железо, магний, витамин В1. Внесен в перечень самых полезных как продукт, снабжающий организм многими важными минералами, необходимыми для поддержания здоровья.