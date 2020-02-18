Что необходимо делать перед сном, чтобы избежать проблем с кожей лица?

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Уход за кожей лица вечером намного важнее, чем утром. Дело в том, что клетки кожи лучше восстанавливаются ночью, а не в течение дня. Если вы не позаботитесь о своей коже перед сном, грязь и жир будут препятствовать восстановлению клеток, провоцируя воспаления, преждевременное старение и повреждения кожи. Независимо от того, насколько вы устали, обязательно ухаживайте за кожей вечером. Обратите внимание на те советы, которые мы для вас приготовили. Они помогут предотвратить возникновение прыщей и морщин.1. Всегда кушайте овощи на ужинЕсли вы хотите просыпаться с чистой кожей, обязательно кушайте на ужин свежие овощи или выпивайте стакан овощного смузи. Известно, что овощи способствуют выведению токсинов из организма. Слишком много токсинов могут спровоцировать воспаления. Овощи обладают прекрасными очищающими способностями, что позволяет сделать вашу кожу красивой и сияющей.2. Тщательно очищайте кожуЗдесь речь идет не только о снятии макияжа. Неважно, насколько вы устали, первое, что вы должны сделать перед сном – тщательно очистить кожу. Смойте макияж и умойте лицо, используйте мягкое косметическое очищающее средство, которое подходит для вашего типа кожи. Тщательное очищение кожи в несколько раз уменьшает риск появления прыщей.Если у вас жирная кожа, используйте скраб два раза в неделю, чтобы избавиться от грязи и ороговевших частиц. Дело в том, что ороговевшие частицы в сочетании с грязью и жиром провоцируют воспаления. Поэтому используйте скраб регулярно.3. Никогда не забывайте про увлажняющее средствоДаже если вы пьете много воды в день, ваша кожа нуждается в отдельном увлажнении. Ежедневно используйте подходящее для вашего типа кожи увлажняющее средство, чтобы ваша кожа была здоровой и красивой. Но перед этим тщательно очистите кожу. Использование увлажняющего средства на грязную кожу – пустая трата времени.4. Не используйте ночью телефонПосле того, как вы очистили свое тело изнутри и кожу снаружи, держитесь подальше от своего телефона или планшета. Телефоны – это переносчики массы микробов и бактерий. Вы пользуетесь ими на протяжении всего дня в разнообразных местах. Все эти микробы могут вызывать воспаление на коже лица. На ночь не ставьте телефон рядом с лицом, чтобы утром не беспокоится о том, как помочь своей коже.5. Соблюдайте режим снаОказывается, нехватка сна тоже может стать причиной появления прыщей на лице. Если вы будете соблюдать режим, у вас будет прекрасная кожа лица. Вы можете проспать 8 часов, но при этом будете чувствовать усталость, а на лице появятся очаги воспалений. Это все потому, что вы легли спать в два часа ночи или позже. Чтобы избежать подобного, обеспечьте себе здоровый сон и ложитесь спать до 11 часов вечера. Изредка можно нарушать режим, но не превращайте это в привычку.6. Используйте шелковые наволочкиШелковые наволочки помогают предотвратить появление не только прыщей, но и морщин. Если у вас проблемная кожа, старайтесь как можно чаще менять наволочки. Наволочка впитывает в себя массу бактерий и микробов. Меняйте ее, чтобы избежать воспалений на лице.