Исследователи: зеленый чай защищает от рака груди
Оказалось, в зеленом чае центральное место занимает эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC). Это полифенол, спасающий от окислительного стресса и блокирующий фермент, который требуется раковым клеткам для роста. Однако положительный эффект наблюдается только в отношении рака груди. На рак простаты, мочевого пузыря и желудка соединение никак не влияет.
Также эксперты призывают учитывать тот факт, что анализировались исследования азиатских ученых. А в Азии нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день. Кстати, зеленый чай позитивно влияет на кишечную микрофлору и способствует снижению веса. Но в зеленом чае много кофеина, что может быть небезопасным при излишне активном потреблении.
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