Исследователи: зеленый чай защищает от рака груди

В зеленом чае содержится вещество, блокирующее фермент, необходимый раковым клеткам для роста, узнали китайские специалисты. Как отмечает РИА "Новости", есть однозначно связь между регулярным потреблением зеленого чая и низким риском развития рака груди. Вывод был сделан по итогу анализа 16 исследований противораковых свойств растительных ингредиентов.Оказалось, в зеленом чае центральное место занимает эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC). Это полифенол, спасающий от окислительного стресса и блокирующий фермент, который требуется раковым клеткам для роста. Однако положительный эффект наблюдается только в отношении рака груди. На рак простаты, мочевого пузыря и желудка соединение никак не влияет.Также эксперты призывают учитывать тот факт, что анализировались исследования азиатских ученых. А в Азии нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день. Кстати, зеленый чай позитивно влияет на кишечную микрофлору и способствует снижению веса. Но в зеленом чае много кофеина, что может быть небезопасным при излишне активном потреблении.