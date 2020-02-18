Ученые нашли простой секрет избавления от лишнего веса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Открыт простой секрет избавления от лишнего веса. Ученые из Нидерландов открыли простой секрет избавления от лишнего веса без постоянного чувства голода. Нужно основательно питаться три раза в день и не притрагиваться к закускам.Постоянные перекусы из шоколадок, конфет, чипсов и бутербродов приводят к возникновению больших запасов подкожного жира, как считают ученые. Если же человек будет съедать большие порции здоровой пищи за завтраком, обедом и ужином, то есть станет следовать трехразовому питанию, то это не только не приведет к набору лишнего веса, но и избавит от постоянного и крайне неприятного ощущения голода.Ученые из Академического медцентра Амстердама провели первое исследование, которое доказало, что постоянно рекомендуемое многими диетологами и фитнес-гуру многоразовое питание наносит больший вред здоровью, чем потребление пищи три раза в день. Многие эксперты утверждают, что если человек питается 5-6 раз в день небольшими порциями, то он ускоряет тем самым процессы метаболизма в организме, что приводит к более быстрому перевариванию пищи и сжиганию калорий.Раньше ученые связывали ожирение с накапливанием подкожного жира и жира вокруг печени, что вызывало неалкогольную жировую болезнь печени (НЖБП) - один из недугов, заболеваемость которым стремительно растет в последние годы. Но ученые из Нидерландов представили первое убедительное доказательство тому, что причиной образования НЖБП является частый прием пищи, а не поглощение больших порций во время трехразового питания.Поэтому отказ от постоянных перекусов и следование традиционной модели сбалансированного трехразового питания в долгосрочной перспективе приведет человека к потере лишнего веса и укреплению здоровья.