Ученые нашли простой секрет избавления от лишнего веса

Открыт простой секрет избавления от лишнего веса. Ученые из Нидерландов открыли простой секрет избавления от лишнего веса без постоянного чувства голода. Нужно основательно питаться три раза в день и не притрагиваться к закускам.

Постоянные перекусы из шоколадок, конфет, чипсов и бутербродов приводят к возникновению больших запасов подкожного жира, как считают ученые. Если же человек будет съедать большие порции здоровой пищи за завтраком, обедом и ужином, то есть станет следовать трехразовому питанию, то это не только не приведет к набору лишнего веса, но и избавит от постоянного и крайне неприятного ощущения голода.

Ученые из Академического медцентра Амстердама провели первое исследование, которое доказало, что постоянно рекомендуемое многими диетологами и фитнес-гуру многоразовое питание наносит больший вред здоровью, чем потребление пищи три раза в день. Многие эксперты утверждают, что если человек питается 5-6 раз в день небольшими порциями, то он ускоряет тем самым процессы метаболизма в организме, что приводит к более быстрому перевариванию пищи и сжиганию калорий.

Раньше ученые связывали ожирение с накапливанием подкожного жира и жира вокруг печени, что вызывало неалкогольную жировую болезнь печени (НЖБП) - один из недугов, заболеваемость которым стремительно растет в последние годы. Но ученые из Нидерландов представили первое убедительное доказательство тому, что причиной образования НЖБП является частый прием пищи, а не поглощение больших порций во время трехразового питания.

Поэтому отказ от постоянных перекусов и следование традиционной модели сбалансированного трехразового питания в долгосрочной перспективе приведет человека к потере лишнего веса и укреплению здоровья.
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