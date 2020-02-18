Специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать и что полезно есть на завтрак

Время приема пищи влияет на скорость обмена веществ, вес, качество сна. На портале Times Now научные специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать и назвали полезные варианты завтрака.«Исследования показывают: выбор времени для еды может иметь огромное значение в деле похудения. Пропуск завтрака может привести к возникновению многих проблем со здоровьем - он повышает риск ожирения, диабета 2 типа», - констатируют врачи.Они пояснили, в какое время лучше завтракать. По словам экспертов, большинству людей полезно делать это в течение двух часов после пробуждения.«Если имеется диабет, завтрак должен состояться в течение часа после пробуждения – это важно для поддержания стабильного уровня сахара в крови», - уточнили научные работники.В какое время лучше завтракать тем, кто стремится похудеть? Если стоит задача ускорить потерю веса, первый прием пищи за день должен приходиться на 7.00 -7.10 утра, дают совет диетологи. Обед в этой системе приходится на время между 12:30 и 13:00, ужин – не позднее 19.00.Что полезно есть на завтрак? Врачи подчеркивают важность хорошо сбалансированного завтрака: его питательные вещества должны улучшать общее самочувствие и здоровье. Здоровый завтрак состоит из следующих групп продуктов:цельнозерновые - крупы, хлеб из цельнозерновой муки;нежирный белок - бобовые, орехи, яйца, постное мясо;молочные продукты с невысоким содержанием жира;фрукты и овощи.«В первый прием пищи нужно дать организму сложные углеводы, белки, клетчатку и небольшое количество жира, чтобы дольше чувствовать себя сытым», - резюмировали специалисты.