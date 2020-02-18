Стоит ли опасаться красных пятен на яичном желтке

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Тот, кто регулярно готовит куриные яйца, наверняка обнаруживал красные пятна рядом с желтком или на нем. Можно ли есть такие яйца на самом деле — «Рамблер» ответит.Красные пятна на желтке — это частицы крови или ткани. При формировании яйцо окружается желточным мешком, который насквозь пронизан кровеносными сосудами. После созревания желток освобождается из этого мешка. И иногда часть крови из сосудов попадает в желток. Также, как правило, чем старше курица, тем чаще в ее яйцах появляются вкрапления.Кровь на желтке чаще всего встречается в коричневых яйцах. Дело в том, что перед продажей все яйца просвечивают и отбраковывают те, которые имеют дефекты. Проверить яйца белого цвета гораздо проще, ведь их скорлупа прозрачнее, чем у коричневых. По статистике, около 15% всех производимых куриных яиц имеют вкрапления крови в желтке.Можно ли есть такие яйца? Опасны ли они для здоровья? Нет, никакой опасности для человека пятна крови в желтке не представляют. Красные точки на яичном желтке — просто недостатки. Яйца можно готовить и спокойно употреблять в пищу, не беспокоясь о каких-либо последствиях для здоровья.