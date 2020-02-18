Полезные свойства семян подсолнечника: сердце, сосуды, иммунитет

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Семена подсолнечника — отличная закуска с неотразимым ароматом и вкусом. Они отличаются доступностью и высокой питательной ценностью, являются богатым источником фенольных кислот, флавоноидов, витаминов, минералов и полезных жирных кислот.Польза для здоровьяСемечки содержат важнейшие витамины и минералы.Витамин Е (альфа-токоферол) — помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, подавляя выработку активных форм кислорода (АФК). Это снижает риск возникновения хронических заболеваний — артроза, катаракты и т.д.. Витамин Е ингибирует воспаление и способствовать здоровой иммунной функции.Тиамин (B1) — играет роль в производстве энергии, сокращении мышц и передаче нервных сигналов.Витамин B6 — участвует в метаболизме белка и в 100 ферментных реакциях в организме. Он важен при сердечно-сосудистых заболеваниях, предменструальном синдроме.Магний — помогает поддерживать здоровье мозга и сердца, детоксикацию, здоровую клеточную функцию и оптимизирует митохондрии. Магний может помочь снизить риск сердечной недостаточности, диабета.Селен — незаменимый минерал, который обладает антиоксидантными, противовирусными и противораковыми свойствами.«Также семена подсолнечника содержат: ниацин, рибофлавин, фолат, медь, марганец, фосфор, железо, кальций и цинк», — пишет Food Facts .Осторожно — калорииНесмотря на пользу для здоровья, семечки не лишены побочных эффектов. Потребление чрезмерного количества приводит к нежелательному увеличению веса — они калорийны за счет высокого содержания жиров.