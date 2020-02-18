14 симптомов, которые говорят о наличии проблем со щитовидкой

Нарушения в работе щитовидной железы происходят значительно чаще, чем мы думаем. И страдают от этого в основном женщины.Симптомы могут быть незаметными, или же мы можем просто не обращать на них внимания. Но если вы следите за своим здоровьем, то очень важно знать, какие симптомы связаны с щитовидной железой.Щитовидная железа: что о ней нужно знать?Щитовидная железа — это небольшой по размеру орган, имеющий форму бабочки и расположенный у нас над ключицами, в области горла. Отвечает же щитовидная железа за выработку двух важных гормонов (Т3 и Т4).Они, в свою очередь, регулируют:Рост.Развитие.Обмен веществ.Температуру тела.Частоту сердечных сокращений.Кровяное давление.Если же по каким-то причинам щитовидная железа не работает должным образом, это может вызвать следующие проблемы: гипертиреоз (когда производится больше гормонов, чем обычно) и гипотиреоз (когда этих гормонов недостаточно).Оба состояния связаны с иммунным фактором. То есть виной всему антитела, которые нарушают работу этого органа.Признаки некорректной работы щитовидной железыСтарайтесь внимательнее относиться к сигналам, которые посылает ваше собственное тело, чтобы вовремя распознать возможные заболевания и обеспечить себе соответствующее лечение.Печаль и депрессияДа, настроение может быть связано с работой щитовидной железы. Особенно, если видимых причин для грусти у вас нет.Просто, когда железа вырабатывает мало гормонов, уровень серотонина в организме снижается, а это вызывает негативные чувства и эмоции.Если же гормонов щитовидной железы, наоборот, слишком много, то человек будет сильно взволнован и раздражен.Резкие колебания веса телаЕсли на протяжении длительного времени вы занимаетесь спортом и придерживаетесь строгой диеты, а вес при этом остается на прежнем уровне, то, возможно, проблема связана с работой щитовидной железы.То же самое можно сказать и про обратную ситуацию: когда вы едите достаточно много, но набрать вес никак не получается. А все потому, что изменения обмена веществ тесно связаны с дисбалансом гормонов щитовидной железы в организме.ЗапорОдним из основных признаков нарушения работы щитовидной железы является запор, особенно если при этом вы едите достаточное количество клетчатки (пищевых волокон).Если запоры стали частым явлением в вашей жизни и вызывают вздутие живота и боли в кишечнике, следует незамедлительно обратиться к врачу.Нарушения снаПо необъяснимой причине вы не можете заснуть или вдруг просыпаетесь посреди ночи. Рецидивирующие проблемы со сном, ночные кошмары и бессонница также могут быть связаны с щитовидной железой.Еще одним признаком является увеличение потребности в отдыхе и трудности с ранними подъемами. Малоактивная щитовидка замедляет и другие функции организма.Боли в суставахДанный симптом может быть связан с различными заболеваниями или даже просто ежедневными привычками, как например, большое количество физических упражнений или подъем тяжестей.А плохое функционирование щитовидной железы вызывает боли в суставах, особенно в руках и ногах. И на это следует обратить внимание, потому что иногда может развиться даже фибромиалгия.Сухая кожаВ этом случае бывает недостаточно использования увлажняющих масел и кремов. Кожа все равно остается сухой и шершавой, что бы вы ни делали.Больше всего такие изменения заметны на лице и ногах, еще необычную сухость можно заметить в области подмышечных впадин и на коже головы. В большинстве случаев это связано с тем, что вы меньше потеете.Повышенный уровень холестеринаЕсли вы придерживаетесь сбалансированного рациона питания и практически не употребляете жиры, то очень странно видеть свой анализ крови, где отражено повышение уровня холестерина.Но если человек страдает от гипотиреоза, его обмен веществ становится медленнее, в результате тело не может сжигать жир должным образом. Поэтому уровень триглицеридов и холестерина в крови повышается.Потеря сексуального влеченияОтсутствие сексуального желания также может быть связано и с проблемами в работе щитовидной железы. А плохое настроение, увеличение веса тела, боли в суставах и другие симптомы, несомненно, могут еще сильнее усугубить ситуацию.Дискомфорт в области шеиПри повороте головы в определенных направлениях может создаваться давление на шею, которое затруднит глотание. Еще одним признаком наличия проблем с щитовидной железой является охриплость. Это связано с тем, что железа увеличивается в размерах и начинает «ударять» по трахее.Боли в мышцахКакое-то самое обычное движение может стать для вас самым настоящим кошмаром из-за неутихающей боли в мышцах. Если же ко всему прочему какие-то части тела у вас периодически немеют, то нужно обратиться за консультацией к врачу.Выпадение волосЭто может вытекать из предыдущих симптомов: сухости кожи головы или проблем с обменом веществ в организме.Небольшое количество волос в душе или на расческе — это нормальное явление, но если волосы сыпятся, что называется, пучками, и едва вы прикоснетесь к волосам, у вас в руках остаются целые пряди, здесь уже нужно принимать какие-то меры (также волосы не должны оставаться у вас на подушке, когда вы встаете утром с кровати).Еще у вас могут начать редеть брови, а волосы на других частях тела (в области подмышек, на ногах или лобке) будут расти значительно медленнее.Учащенное сердцебиениеСердце бьется так сильно, что вы слышите его даже сидя на диване или когда ложитесь отдохнуть.Если вы отчетливо видите пульсацию у себя на шее или на запястьях, но при этом не выполняли каких-либо физических упражнений и не перетруждались, то, скорее всего, ваша щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов.Повышенное артериальное давлениеГипертония может возникать вследствие различных причин, врачи далеко не всегда связывают ее с нарушением работы щитовидной железы.Однако если вы принимаете лекарства для регулирования кровяного давления, придерживаетесь здорового рациона питания, а давление у вас все равно повышенное, возможно, все-таки следует проверить свою щитовидную железу.Нестабильный аппетитПрежде вы не замечали за собой подобного, но теперь едва ли можете продержаться 30 минут, чтобы ничего не съесть, при этом чаще всего хочется разной пищи (то соленого, то жирного, то сладкого).Иногда может наблюдаться и обратный «эффект»: раньше вы кушали 4 раза в день, а теперь вам достаточно 2. Имейте в виду, что подобные изменения могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Так что обратите на нее свое внимание.