6 признаков, указывающих на проблемы с печенью

Печень является не менее важным органом тела человека, чем сердце, головной мозг. На состоянии печени сказывается многое: от нарушения режима питания до вредных привычек. Важно вовремя заметить, что с органом творится неладное. О признаках, указывающих на нарушения в работе печени, расскажет MedikForum.ru.Морщины на лбуНа лице отображается практически каждое нарушение. Морщины на лбу обычно говорят о естественном старении организма. В определенных случаях подобный признак сигнализирует о проблемах с печенью. Обычно это вертикальные морщины на лбу и чуть ниже между бровями. Глубокие морщины говорят о серьёзное дисфункции печени.Пигментация на лицеОпять-таки пигментные пятна на щеках, носу, лбу могут указывать на нарушения в работе печени. Орган производит немало биохимических процессов, при нарушении которых возникает сбой в обмене пигмента меланина. Признаком болезни печени часто является неправильная пигментация кожи. Пигментные пятна появляются на лбу, висках, имеют зеленый или коричневый оттенок. Как бы не пытались избавиться от них осветляющими средствами, ничего не получится. Возрастные изменения печени проявляются в виде хаотично расположенных участков коричневатой пигментации.Повышенная жирность кожижирность кожиДанный орган представляет собой фильтр, обезвреживающим и выводящим токсины, другие вредные вещества. Печень может не справиться с избытком жиров, поэтому они копятся в протоках сальных желез. В итоге лицо становится более жирным, с лоском. Жирность возникает на лбу, крыльях носа, это может вызвать угревую сыпь, прыщи и гнойники.Седина, облысениесединаПри неправильно работающей печени нарушается усвоение питательных веществ, сказывается на росте волос. Итогом становится облысение, ранняя седина. Особенно опасно, когда изменения начинаются на теменной части головы.Изменения в глазах и воспаления слизистыхглазаПлохо работающая печень влияет на состояние глаз. Нарушения могут привести к скоплению в верхних слоях кожи и слизистых оболочках билирубина. Цвет меняется на жёлтый. Запущенные болезни приводят к изменению других частей глаза: зрачки белеют, радужные оболочки тускнеют. Кожа под глазами тоже становится желтоватой.Слизистые оболочки тоже меняются: характерны сухость, изменения цвета языка и неба, отеки и кровоточивость десен.Едкий запах стулатуалетКачество кала подвергается изменениям. Беспокоится стоит, если наблюдаются сильный аромат горечи, липкая текстура, жидкая консистенция, жёсткий и сухой стул в форме шариков, светлый цвет по типу белой глины.Заметим, заболевания печени зачастую протекают без всяких симптомов. Ткань не имеет нервных окончаний, поэтому никакой боли пациент не ощущает. Обращайте внимание на признаки, свидетельствующие о нарушениях в работе данного органа. Малейшее проявление признаков должно стать поводом обращения к врачу.