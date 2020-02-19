Вся правда о меню японских долгожителей: много животного белка, свинины и белого риса

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Отдаленный остров Окинава, где люди живут дольше всех на планете открывает неожиданные тайны. Гуру-диетологии говорят, что белый рис заставляет нас стареть быстрее, и веганы рекомендуют не есть животного белка. Если докопаться до фактов, то получается, что основой меню жителей Окинавы является свинина, белый рис и соевые бобы. Как так может быть?"Во время исследования они привели нас прямо к изящному ресторану Kaiseki в столице Окинаве. Это название дано ресторанам, где наблюдается полный оборот традиционных региональных блюд. Овощи, нежная свинина, говядина и курица, рыба и, конечно, белый рис. Мне особенно запомнился суп с липким комком, который оказался свиным коленным суставом. Затем хрящ может быть отсосан", - рассказывает Малте Рубах, диетолог из Германии.Нет следов странных и однообразных диет из овощей, и фруктов, преподносимые как "суперфуды".Хара Хачи Бу - секрет японских долгожителейСюрприз: на Окинаве потребление мяса на 20%, чем в среднем по Японии. При навязчивом поиске суперпродуктов "японских долгожителей" никто не обнаружил и не оценил свинину как средство против старения.Является ли высокая доля животного белка секретом долгой жизни? В Японии, если посмотреть на данные "Всемирной продовольственной организации", запасы животного белка даже в 1,25 раза превышают запасы растительного белка. Верно и то, что японцы по-прежнему потребляют больше калорий из растительной пищи, чем из животной.Принципы питания японцев-долгожителе:Сбалансированная диета обеспечивает все, что нужно организму.Японцы - чемпионы мира по самоконтролю, им характерно сдержанное поведение во всем.Они значительно реже страдают от избыточного веса, имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака.«Хара хачи бу» означает принцип конфуцианской философии - «ешь только 80%».