Незаменимы для контроля веса. 8 продуктов с высоким содержанием белка и низким – углеводов

Продукты с высоким содержанием белка и низким уровнем углеводов незаменимы, когда речь идет о защите от скачков сахара в крови и переедания. Их употребление эффективно помогает контролировать вес, поддерживать стройность.Творог. Половина чашки может дать организму до 20 граммов белка, что делает его одним из лучших продуктов для утреннего приема пищи, - об этом диетологи рассказали в журнале Goodhouse.Греческий йогурт. В отличие от классического йогурта, в греческом (несладком) вдвое больше белка, но меньше углеводов. Выбирайте продукт, в который добавлено как минимум пять штаммов пробиотических бактерий.Семена тыквы. Наполнены калием, магнием, цинком, железом – минералами, которые незаменимы для поддержания энергии без спадов, приступов усталости. Неизменно входят в списки лучших продуктов с высоким содержанием белка и низким – углеводов. Четверть стакана семян содержит около 150 ккал, 15 г полезного жира, всего несколько граммов углеводов и впечатляющие 8-10 г растительного белка.Яйца вкрутую. Особая ценность продукта – высокое содержание холина, питательного вещества, которое влияет на память, настроение, мышечный контроль. Два больших яйца содержат более 50% рекомендуемого холина, необходимого каждый день; при этом в каждом содержится около 8 граммов белка. Данный продукт незаменим для контроля веса.Миндаль. Отлично помогает контролировать вес, не набирая лишнего. Недавнее исследование показало, что женщины, которые регулярно употребляли 1-1,5 унции миндаля как перекус после завтрака, съедали меньше пищи на обед и ужин.Нут. По содержанию углеводов среди всех продуктов нут занимает 141 место. Помимо большого количества белка, дает организму молибден, марганец, магний, медь, фосфора, железо, цинк, фолиевую кислоту, крайне благоприятно воздействующие на организм, его сосуды.Моцарелла. Продукт богат белком (состоит из него на 20%), кальцием, фосфором, витамином А, но содержит низке уровни жиров и углеводов – идеально для контроля веса.Арахис, арахисовое масло. В порции из двух столовых ложек масла содержится 8 граммов растительного белка. Арахис отличается обилием полезных сердцу мононенасыщенных жиров, а также аргинина - аминокислоты, снижающей кровяное давление.