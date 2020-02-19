Запах любимого человека повышает качество сна, показал анализ
С каждой из футболок участники исследования провели две ночи подряд. При этом по утрам они рассказывали, насколько хорошо выспались. Качество сна подтверждали данные, собранные браслетом-трекером. Он следил за двигательной активностью добровольцев ночью. В самом конце исследования добровольцы должны были отгадать, какая из футболок принадлежала их романтическому партнеру.
Что немало удивило ученых, все добровольцы лучше спали, когда думали, что спят на футболке своего партнера. Трекер это подтвердил - на футболке партнера добровольцы меньше ворочались и реже просыпались ночью.
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