Запах любимого человека повышает качество сна, показал анализ

Университет Британской Колумбии провел необычное исследование с участием 155 человек. как передает "Новости Mail.RU", в рамках научной работы каждому из добровольцев выдали по две одинаково выглядящих футболки, которые требовалось использовать в качестве наволочек на подушках. Одну из футболок до того надевал романтический партнер участника, а вторую - либо незнакомый человек, либо вообще никто не носил. Кому принадлежит футболка, добровольцы изначально не были уверены.С каждой из футболок участники исследования провели две ночи подряд. При этом по утрам они рассказывали, насколько хорошо выспались. Качество сна подтверждали данные, собранные браслетом-трекером. Он следил за двигательной активностью добровольцев ночью. В самом конце исследования добровольцы должны были отгадать, какая из футболок принадлежала их романтическому партнеру.Что немало удивило ученых, все добровольцы лучше спали, когда думали, что спят на футболке своего партнера. Трекер это подтвердил - на футболке партнера добровольцы меньше ворочались и реже просыпались ночью.