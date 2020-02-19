Самые полезные и самые вредные каши в нашем рационе

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Каша — это практически идеальный гарнир и прекрасное самостоятельное блюдо, обладающее богатым набором нужных нутриентов, витаминов и микроэлементов.Каша сытная, обеспечивает организм энергией на долгие часы и хорошо ложится на желудок. При должных кулинарных навыках и наличии рецепта любую кашу можно сделать потрясающей, но и без них получается более чем съедобная штука, которую легко приготовить. Любые вкусовые недостатки легко компенсируются сочетанием каши с мясом, молоком и другими добавками.В отдельных случаях, сопряжённых с болезнью, каша становится чуть ли не единственной пищей, которую человек может употреблять. Впрочем, всё хорошо в меру.Подобно другим окружающим нас вещам, каша может быть и лекарством, и ядом.Долгое время питаясь одной-единственной кашей, вы, скорее всего, потеряете здоровье из-за крайней неполноценности рациона. Каши даже из разных круп не могут заменить всю еду.Кроме того, некоторые виды круп и бобовых содержат в себе вещества, способные оказать негативное влияние на организм. Очень важно знать, какие каши можно есть без ограничений, а какие нет.С точки зрения диетологии каши очень далеки от идеальной пищи. Основой большинства каш являются злаки (исключение — гороховая). В крупах очень много крахмала. В организме крахмал легко и быстро превращается в глюкозу, которая попадает в кровь. Излишки глюкозы оперативно откладываются в жир и особо опасны для людей, страдающих диабетом.Гликемический индексДля обозначения влияния той или иной пищи на уровень сахара в крови учёные ввели гликемический индекс (ГИ) продуктов питания. Чем ниже ГИ, тем более предпочтителен продукт для обычного человека. Исключением являются спортсмены, которым нужны продукты с высоким ГИ для быстрого восстановления во время и после соревнований.Гликемический индекс чистой глюкозы равен 100. В сравнении с ним определяют ГИ всех остальных продуктов.Гликемический индекс одного и того же продукта меняется в зависимости от региона, погодных условий во время роста и других показателей. Кроме того, ГИ может сильно увеличиться при использовании добавок. Например, молоко повышает ГИ каши в 3–4 раза. Влияние оказывает и рецептура.Указанные значения являются средними, могут отличаться для конкретного продукта и справедливы только для каш без добавок.Лучшие каши по гликемическому индексу:Перловая (20–30).Гороховая (20–30).Гречневая (50–55).Худшие каши по гликемическому индексу:Рисовая (50–70).Манная (65–80).Кукурузная (70–80).Овсяная и пшённая каши с ГИ в пределах 40–65 находятся примерно посередине рейтинга и могут быть отнесены как к полезным, так и к вредным с точки зрения ГИ.Большой разброс ГИ объясняется предварительной обработкой продукта, а также разновидностью одной и той же крупы. Например, у коричневого и дикого риса ГИ около 50, а индекс белого риса, обработанного паром, приближается к 70.Отдельно остановимся на манной крупе. Меньше обработки — больше пользы, и манка является лучшим тому подтверждением. Представляя собой побочный продукт производства пшеничной муки, эта крупа не только обладает высоким ГИ и бедна с точки зрения витаминов и микроэлементов, но и мешает усвоению витамина D, железа и кальция. Недостаток последнего ослабляет костные ткани.Белок и калорииКаши являются источником не только углеводов, растительных волокон, жиров, витаминов и микроэлементов, но и белка. Растительные белки уступают животным по аминокислотному составу и усвояемости, но всё равно полезны и нужны нашему организму.Среди распространённых на нашей территории культур, используемых в кашах, нет какого-либо белкового чемпиона.В среднем в 100 г злаковых содержится около 10 г белка.Обратите особое внимание на рис. Хоть эта культура и чрезвычайно популярна, но по содержанию белка в сыром виде она уступает практически всем крупам: 7 г белка на 100 г чистого риса против 9–11 г на 100 г крупы других культур.В 100 г гороха содержится около 20 г белка, поэтому его и другие бобовые часто называют заменителями мяса.При приготовлении масса крупы сильно увеличивается из-за воды. Калорийность всех готовых каш примерно одинакова и составляет 100–140 ккал на 100 г.Очевидно, что идеальной каши нет и не может быть. Но сейчас магазины предлагают нам невероятное многообразие злаков, бобовых и других культур. Каждый может составить для себя набор оптимальных продуктов исходя из бюджета, вкусовых предпочтений, целей и соответствующего этим целям режима питания.