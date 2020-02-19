Медики перечислили лучшие продукты от воспаления

Воспаление в организме способно оставаться незамеченным, грозя опасными последствиями, включая диабет, сердечные патологии, рак. Но его можно предотвратить с помощью правильного питания. Медики перечислили лучшие продукты для защиты от развития воспалительных процессов.Образ жизни и рацион имеют огромное влияние на личный риск воспаления, констатируют специалисты Немецкого общества питания (DGE). Прежде всего, его значительным ускорителем является избыточный вес - в частности, висцеральный жир в брюшной полости, выделяющий специфические вещества.«Потребление сигарет, алкоголя и сахара в большом количестве приводит к экстремальным воспалительным реакциям в организме. Слишком много мяса также вредно в этом отношении», - перечисляют медики DGE.Эксперты назвали продукты, которые по их мнению могут быть лучшими защитниками от опасного нарушения.Фрукты, но предпочтительнее овощи с яркой кожурой. В питании человека они являются самыми богатыми источниками антиоксидантов - веществ, предотвращающих повреждение клеток организма окислительными молекулами, которое является пусковым механизмом воспалительных реакций.«От красного перца и зеленых огурцов до оранжевых абрикосов: чем красочнее блюдо, тем лучше. Овощи имеют преимущество перед фруктами, поскольку они не содержат фруктозы, - людям с избыточным весом и больным диабетом употреблять их нужно чаще фруктов», - дали совет эксперты.Чеснок и рыба. Способность фитохимических соединений чеснока подавлять воспаление продемонстрировали многие исследования. Что касается рыбы, ее противовоспалительный эффект обеспечивается омега-3 жирными кислотами.«Для профилактики воспаления омега-3 должны стать регулярными в меню. Ими богаты следующие продукты: скумбрия, сельдь, рапсовое, соевое, льняное масла», - перечислили медики.Продукты, содержащие витамины А, С и Е, селен и цинк.Витамином А богаты растительные продукты желтого, оранжевого цвета.Витамином С – свежий картофель, перец, цитрусовые. Витамином Е – растительные масла, включая оливковое и подсолнечное; зеленые листовые овощи.Селеном – орехи, рыба, творог, яйца, бразильский орех.Цинком – бобовые, пшеничные отруби, подсолнечные и тыквенные семечки, помидоры, имбирь.Свежая пища. Врачи подчеркивают: прием пищевых добавок не обеспечивает организм важными питательными веществами так, как это делают продукты.«Для профилактики воспаления организм должен получать питательные вещества из натуральных продуктов, чтобы использовать их наилучшим образом», - поясняют исследователи.