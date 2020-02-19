Фитотерапия при дисбактериозе

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Хронический дисбактериоз излечивается рецептами народной медицины, советует врач-натуропат Татьяна Гитун в книге «Дисбактериоз. Как восстановить своё здоровье».Шиповниковый сборКомпоненты: по 2 ст. л. листьев шиповника, зверобоя и сушеницы болотной, 1 ст. л. золототысячника, 1 ч. л. мяты, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите, хорошо перемешайте и залейте кипятком.Проварите 3–4 мин с момента закипания на слабом огне. Затем поставьте в прохладное место на 1 ч. Готовый настой процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 4 раза в день через 1 ч после еды.Настой шиповникаКомпоненты: 1 ст. л. шиповника, 200 мл воды.Способ приготовления. Ягоды промойте, засыпьте в стеклянную емкость, залейте кипятком и настаивайте в течение 5–6 ч. Затем настой процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 2 раза в день за 30 мин до еды.Сбор на основе зверобояКомпоненты: 1 ч. л. зверобоя продырявленного, по ? ч. л. травы коровяка скипетровидного и мяты перечной, 1 л воды.Способ приготовления. Сушеную траву измельчите, перемешайте, положите в термос и залейте кипятком. Настаивайте 40 мин, процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 3 раза в день за 20 мин до еды в течение 6 недель.Настойка зверобояКомпоненты: 1 ч. л. зверобоя, 200 мл водки.Способ приготовления. Зверобой измельчите и залейте водкой. Смесь поставьте в прохладное место на 10–12 дней и процедите.Способ применения. Пейте по 30 капель с небольшим количеством воды 3 раза в день.Настой при желудочно-кишечных заболеванияхКомпоненты: по 1 ч. л. ромашки аптечной и мяты перечной, 1 ч. л. фенхеля обыкновенного, 1 ч. л. корневищ валерианы лекарственной, 1 л воды.Способ приготовления. Сухие травы измельчите, перемешайте и залейте кипятком. Прокипятите на слабом огне 2–3 мин, затем настаивайте в течение 1 ч. Процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 3 раза в день при спазмах кишечника и чувстве тяжести в области желудка.Отвар кукурузыКомпоненты: 200 г натурального меда, 2–3 початка кукурузы, 400 мл воды.Способ приготовления. Кукурузу очистите, початки сложите в кастрюлю, залейте водой. Не добавляя соли, кукурузу в течение 2 ч, при необходимости доливайте воду. После этого выньте кукурузу, отвар процедите, добавьте мед и хорошо размешайте.Способ применения. Пейте по 1 ст. л. 3 раза в день.Настой укропа для улучшения пищеваренияКомпоненты: 2 ст. л. семян укропа, 400 мл воды.Способ приготовления. Семена разотрите в кашицу, положите в термос и залейте кипятком. Настаивайте 30–40 мин, после чего процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 3–4 раза в день за 30 мин до еды.Сбор, регулирующий деятельность желудочно-кишечного трактаКомпоненты: 1 ч. л. ромашки лекарственной, по 1 ч. л. душицы обыкновенной и таволги вязолистной, по 1 ч. л. зверобоя продырявленного и тмина обыкновенного, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите, смешайте и залейте кипятком.Проварите на слабом огне 10 мин, затем поставьте в теплое место на 2 ч, после чего процедите.Способ применения. Пейте в теплом виде по 200 мл за 20–25 мин до еды.Отвар от расстройства желудкаКомпоненты: по 1 ч. л. тысячелистника обыкновенного, хвоща полевого, лапчатки прямостоячей и полыни горькой, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите, перемешайте и залейте кипятком. Прокипятите на слабом огне 15 мин, затем поставьте в прохладное место на 2 ч, после чего процедите.Способ применения. Пейте в теплом виде по 100 мл 3 раза в день при метеоризме и склонности к поносам.Черемуха с прополисом при расстройствах желудкаКомпоненты: 1 ст. л. сушеных плодов черемухи, 200 мл воды, 30 капель 20%-ной спиртовой настойки прополиса.Способ приготовления. Сушеные плоды черемухи залейте кипятком и проварите на слабом огне 15 мин. Настаивайте 30–40 мин, после чего процедите. Добавьте 30 капель настойки прополиса и размешайте.Способ применения. Пейте по 100 мл 2–3 раза в день за 30 мин до еды.Луковая настойкаКомпоненты: 3–4 головки репчатого лука, 200 мл водки или спирта.Способ приготовления. Лук очистите и натрите на крупной терке. Полученной массой заполните бутылку на половину, после чего долейте ее доверху спиртом или водкой. Настаивайте 8–10 дней, периодически встряхивая.Способ применения. Принимайте по 10 капель перед едой.Настой трав с медомКомпоненты: по 1 ч. л. мяты перечной и полыни горькой, 1 ч. л. цветов бессмертника песчаного, 4 ст. л. меда, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите и перемешайте. Залейте кипятком и варите 10 мин. Поставьте в прохладное место на 2 ч, затем процедите.В готовый настой добавьте мед и все хорошо размешайте.Способ применения. Пейте по 100 мл перед едой.Рябиновый сокКомпоненты: 1 кг ягод рябины, 500 г сахара.Способ приготовления. Рябину промойте и засыпьте сахаром. Настаивайте 4–6 ч, после чего прокипятите в течение 30 мин на слабом огне. Полученный сок слейте в бутылку из темного стекла, плотно закройте.Способ применения. Полученный сок принимайте по 1 ст. л. 3–4 раза в день перед едой.Средство для профилактики заболеваний кишечникаКомпоненты: 1 ст. л. сухих плодов шиповника, 200 г моркови, 1 ч. л. растительного масла, 100 мл молока, 500 мл воды.Способ приготовления. Шиповник залейте кипятком, варите 10–15 мин, снимите с огня и настаивайте в течение 3 ч. В это время натрите на мелкой терке морковь и отожмите из нее сок. В процеженный отвар из шиповника добавьте морковный сок и растительное масло. Все тщательно перемешайте.Способ применения. Принимайте по 1 ст. л. 3 раз в день после еды.Настой крапивы и крушиныКомпоненты: 1 ч. л. листьев крапивы, 1 ч. л. коры крушины ломкой, 500 мл воды.Способ приготовления. Компоненты измельчите, перемешайте, залейте кипятком и варите на слабом огне 10 мин. Настаивайте при комнатной температуре в течение 1 ч, после чего процедите.Способ применения. Пейте по 100 мл 3 раза в день за 20–30 мин до еды.Грецкие орехи с медом против болезней желудка и кишечникаКомпоненты: по 200 г очищенных грецких орехов и гречишного меда.Способ приготовления. Грецкие орехи растолките так, чтобы они превратились в однородную кашицу. После этого добавьте мед, хорошо перемешайте.Способ применения. Принимайте по 100 г смеси в день за 5–6 приемов.Настойка аира как противовоспалительное средствоКомпоненты: 1 ч. л. корневищ аира, 100 мл спирта.Способ приготовления. Корневище аира измельчите и залейте спиртом. Полученную смесь хорошо размешайте и перелейте в бутылку из темного стекла. Настаивайте в течение 8–10 дней, периодически взбалтывая, после чего процедите.Способ применения. 20 капель настойки разведите в 50 мл воды и принимайте 3 раза в день.Сбор для лечения воспалительных процессовКомпоненты: по 1 ч. л. одуванчика лекарственного, фиалки трехцветной, петрушки и семян укропа, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите и смешайте. Залейте кипятком, поставьте на слабый огонь и варите в течение 7–8 мин после закипания.Поставьте настой в теплое место на 3 ч, после чего процедите.Способ применения. Пейте в теплом виде по 50 мл 4 раза в день за 25 мин до еды.Сбор для снятия болейКомпоненты: 1 ч. л. гусиной лапчатки, 1 ч. л. желтого донника, по 1 ч. л. шишек хмеля обыкновенного и шалфея лекарственного, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите и перемешайте.Затем залейте кипятком и подержите на паровой бане 20 мин. Полученный отвар перелейте в термос и настаивайте в течение 5–6 ч, после чего процедите.Способ применения. Пейте по 50 мл 3 раза в день непосредственно перед едой при несильных болях и по 200 мл через каждые 2 ч во время острых приступов.Отвар листьев шиповника для снятия болей в желудке и кишечникеКомпоненты: 2 ст. л. листьев шиповника, 400 мл воды.Способ приготовления. Листья измельчите, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 15 мин на слабом огне, остудите и процедите.Способ применения. Пейте по 50 мл через каждые 2 ч при острых болях в желудке и кишечнике.Отвар ячменяКомпоненты: 3 ст. л. зерен ячменя, 500 мл воды.Способ приготовления. Ячмень промойте, залейте кипятком. Поставьте в темное место на 4–6 ч. После этого полученную массу варите 10–12 мин и снова настаивайте в темном месте 90 мин, затем процедите.Способ применения. Пейте по 50 мл 3–4 раза в день при желудочно-кишечных заболеваниях и частых поносах.Отвар сушеных груш против поносаКомпоненты: 200 г сушеных груш, 1 л воды.Способ приготовления. Груши измельчите и залейте кипятком. Варите на слабом огне 15 мин после закипания, после чего настаивайте 30 мин, затем процедите.Способ применения. Весь отвар выпейте в 2 приема с интервалом в 3 ч.Сбор при запорахКомпоненты: 1 ч. л. льнянки обыкновенной, 1 ч. л. подорожника большого, 1 ч. л. шалфея лекарственного, 1 л воды.Способ приготовления. Все компоненты измельчите, поместите в термос, хорошо перемешайте, залейте кипятком, настаивайте в течение 2–3 ч, затем процедите.Способ применения. Пейте по 200 мл 3 раза в день перед едой.Слабительное средствоКомпоненты: по 400 г кураги и чернослива, 100 г александрийского листа, 200 г натурального меда.Способ приготовления. Чернослив очистите от косточек и промойте. Курагу тщательно промойте, затем вместе с черносливом и александрийским листом пропустите через мясорубку.В полученную массу добавьте мед и все хорошо перемешайте.Способ применения. Принимайте по 1 ч. л. за ужином, запивая теплой водой.Сок алоэ с медом против запораКомпоненты: 100 г листьев алоэ, 4 ст. л. меда.Способ приготовления. Свежесрезанные листья алоэ выдержите 2 недели в холодильнике, затем выжмите из них сок и смешайте его с медом.Способ применения. Принимайте по 1 ст. л. смеси за 30 мин до еды при хроническом запоре. Через 2 дня приема дозу необходимо уменьшить в 2 раза.