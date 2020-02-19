Какие витамины необходимы организму при судорогах в ногах

Витамины играют исключительно важную роль в развитии организма и поддержании его нормальной работоспособности. Они входят в состав ферментов и коферментов, выполняющих функцию поддержания постоянства внутренней среды организма. На сократительной функции мышц в большей мере сказывается дефицит витаминов А, B, D и Е. При этом страдает целостность клеточных мембран и как следствие возникает снижение порога возбудимости, приводящее к судорогам.Нередко причиной судорог ног становятся гипокальциемия, гиповитаминоз D, недостаток магния и витамина В6. Лечение судорог ног в этом случае, прежде всего, начинается с коррекции погрешностей питания, необходимо пополнить свой рацион продуктами, содержащими магний и кальций, дефицит которых является одной из частых причин судорог ног.Пополнение этих ценных для здоровья минералов с пищей можно реализовать, используя в своем рационе питания орехи, крупы, отруби, сыр, яйца, овощи, молочные и кисломолочные продукты, инжир, чернослив и чернику. Но, стоит помнить, что без витамина D нельзя добиться усвоения кальция организмом, так же, как и магния без витамина В6, дефицит которых в организме также провоцирует частые судороги, а дефицит витамина В6 может привести к дистрофии мышц.При недостаточном поступлении витамина B1 (тиамина) учащается депрессия, повышается утомляемость, ухудшается память, случаются судороги в ногах. Причиной дефицита становится злоупотребление диетами, сахарный диабет. Устранить нехватку витамина B1 помогают злаковые, бобовые культуры, картофель. Дефицит витамина В6 (пиридоксина) становится причиной судорог в ногах, потери аппетита, мышечной дистрофии. Содержится в злаках, бобовых, отрубях, муке грубого помола, молоке, мясе, рыбе, пивных дрожжах.Для лечения ночных судорог ног стоит принимать витамин Е (токоферол). Рекомендуемая суточная норма составляет 10-20МЕ, в лечебных целях она увеличивается. Прием витамина E устраняет нарушение кровообращения нижних конечностей – причину судорог, помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями, полезен глазам, добавляет энергии и привлекательности.Полезные продукты при судорогах в ногахПродукты, с повышенным содержанием недостающих элементов кальция, магния, калия, витамина D.Продукты, содержащие магний: укроп, листья салата, зеленый лук, петрушка, морская капуста, отруби, гречка, овёс, рожь, просо, бобовые, курага, чернослив, инжир, финики.Продукты, содержащие кальций: кисломолочные продукты (сыр, творог, кефир, ряженка, йогурт), кунжут, капуста, орехи.Продукты, содержащие витамин D: рыба, яичные желтки, молочные продукты, сливочное масло.Витамин D также образуется в коже под влиянием УФО. Загорая на солнце, вы получаете витамин D.Продукты, богатые калием: мясо, рыба, картофель в мундире (шкурка картофеля), бананы, авокадо.Витамины при судорогах, спровоцированных геморроемТакже одной из причин судорог в ногах является геморрой. При малоподвижном сидячем образе жизни, запорах, подъеме тяжестей вены прямой кишки расширяются и защемляются. Заболевание развивается при дефиците в рационе питания магния, витаминов С, К, Р.При появлении боли или кровотечения во время дефекации, судорог ног, синяков на теле необходимо устранить дефицит магния. Магний содержится в пшеничных отрубях, семенах подсолнечника, тыквы, орехах, сое, чечевице. Витамином С богаты свежие овощи и фрукты, помидоры, сладкий перец, укроп, щавель, лимоны, апельсины, черная смородина.Витамин К содержится в зеленых растениях, печени, грецких орехах, капусте. Кроме того, он вырабатывается микрофлорой кишечника. Если с питанием поступает достаточно пищевых волокон, стенки не загрязнены и не нарушен баланс, организм получает достаточное количество витамина К. Витамин Р входит в состав плодов шиповника, красного стручкового перца, апельсинов, винограда, черной смородины.Витамины при судорогах, вызванных гипопаратиреозомОколощитовидные (паращитовидные) железы располагаются возле шеи в непосредственной близости от щитовидной железы. Они регулируют фосфорно-кислотный обмен в организме. Иногда недостаточность функции вызывается их повреждением во время операции на щитовидной железе. Признаки гипопаратиреоза проявляются спазмом мышц, в том числе дыхательных, судорог стоп, пальцев рук. Болит живот, стул жидкий, иногда появляется аллергия. Все вокруг начинает беспричинно раздражать, случаются нервные срывы, ухудшается сон.Причиной болезненных, неоднократно повторяющихся судорог икроножных мышц становится нехватка кальция, вызываемая гипопаратиреозом. Кальций содержится в сухом молоке, сыре, сое, орехах, капусте, петрушке, сливках, йогурте, фасоли, твороге. Суточная потребность 1000-1500мкг. Дефицит проявляется ломкостью ногтей, пониженной сопротивляемостью болезням, ухудшением памяти, свертываемости крови. Кальций особенно необходим любителям диет, при беременности, в период подросткового развития.Если причина судорог связана с гипопаратиреозом, для лечения необходим витамин D, способствующий усвоению кальция и фосфора, регулирующий обмен данных элементов. Витамином D богаты рыбий жир, печень трески, сельдь, тунец, сыр, творог.