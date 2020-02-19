Названы продукты, повышающие уровень гемоглобина в крови

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Гемоглобин играет очень важную роль в здоровье человека.Уровень гемоглобина находится в непосредственной зависимости от уровня железа в организме. Если железа не хватает, гемоглобин понижается, что вызывает многочисленные недомогания. Как его повысить с помощью продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.МорковьЭтот доступный и бюджетный овощ является настоящей витаминной бомбой для организма. В моркови содержится много полезных веществ, в том числе и железо. Регулярное употребление этого овоща помогает снизить уровень сахара и очистить кровь от токсинов.Тыквенные семечкиВ состав этого продукта входит много железа, поэтому он полезен для нормализации уровня гемоглобина в организме. Но стоит помнить, что тыквенные семечки довольно калорийны и не рекомендуются при гастрите и язве желудка.Сушеные грибыПовысить уровень гемоглобина можно с помощью сушенных грибов, которые можно добавлять в супы. Они не только придадут блюдо приятный аромат, но и благоприятно повлияют на процесс пищеварения.МорепродуктыПродукты моря также богаты на железо, поэтому помогают привести в норму показатели гемоглобина. Периодически обогащайте свой рацион креветками, моллюсками и мидиями.СвеклаЭтот овощ содержит много витаминов и ценных микроэлементов, которые положительно сказываются на работе всех систем организма. Свекла помогает увеличить уровень гемоглобина, а также очищает печень и предотвращает развитие «сердечных» проблем.