5 способов справиться с депрессией при гипотериозе

Плохо функционирующая щитовидная железа сказывается на эмоциях - пациенты с низким уровнем тиреотропного гормона склонны к депрессии.Низкие показатели трийодтиронина, повышенный тироксин, высокие концентрации TRH в CSF, положительный тест на антитела к щитовидной железе являются одними из наиболее распространенных показателей гипотериоза.Последствия недостаточной активности щитовидной железы серьезны, а терапия редко помогает со стабилизацией эмоций и депрессией, но есть несколько стратегий улучшения состояния.Принимайте лекарстваБольшинство из тех, кому поставлен диагноз гипотериоз, получают пользу от заместительной терапии с использованием левотироксина. Этот препарат является гормоном Т4, который организм затем преобразует в Т3 или трийодтиронин.Контролируйте стрессСтресс усугубляет течение гипотериоза. Чтобы поддерживать хорошую функцию щитовидной железы, организм должен контролировать гормональный баланс. Если человек не может справиться со стрессовыми ситуациями, повышается риск депрессии."В борьбе важно делать то, что вам нравится каждый день. Найдите время для себя, посмотрите фильм, прогуляйтесь. Не берите непосильных обязанностей и отдыхайте, когда появляется возможность", - пишет издание Steady Health.ПитаниеРацион в значительной степени связан с депрессией. Исследования показали, что люди, употребляющие много фаст-фуда, обработанного мяса, сахара имеют тенденцию усугублять симптомы депрессии. Достаточное количество фруктов, овощей и рыбы уменьшает симптомы депрессии при гипотериозе.Проводите время с теми, кого любитеКогда чувствуете себя подавленным и уставшим, важно сделать что-то для себя. Проводить время с друзьями или семьей - ключ к хорошему настроению.Пригласите близких на ужин, постарайся не запираться в четырех стенах.