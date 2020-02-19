5 любопытных фактов о холестерине, о которых вы не подозреваете

Иногда высокий холестерин становится для нас сюрпризом. Как это могло случиться, если вы всегда правильно питались и не страдаете от лишнего веса?

Когда дело касается холестерина, люди склонны верить в огромное количество самых разных мифов. Уровень холестерина не зависит от возраста и лишнего веса, хотя так и принято считать.

Этот тайный враг нашего сердца появляется словно ниоткуда и когда его меньше всего ждешь. К сожалению, мы о нем не подозреваем, пока не становится слишком поздно: сердечная недостаточность или инфаркт.

Очень важно регулярно проходить обследование у врача, вне зависимости от того, исполнилось ли вам 20, 40 или 60 лет. Вот почему очень важно заботиться о профилактике, узнавать как можно больше об этом заболевании и не путать его с другими болезнями со схожими симптомами.

Не забывайте, что и сегодня главной причиной смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Эксперты подобрали ряд любопытных фактов, которые могут оказаться полезными.

1. Откуда берется холестерин?

Мы привыкли отовсюду слышать о вреде холестерина, но даже не знаем, что это и откуда он взялся.

Холестерин сам по себе не плох. Лишь его избыток вреден для организма, но сам по себе холестерин — это тип жира, который очень важен для правильного функционирования клеток нашего организма.

Как только уровень холестерина становится слишком высоким, в наших артериях его становится слишком много и наше здоровье оказывается под угрозой.

Холестерин производится нашим собственным телом, а точнее, печенью. Также мы получаем холестерин с пищей.

Важно контролировать потребление пищи с высоким содержанием холестерина, особенно это касается детей.

2. «Хороший» и «плохой» холестерин

Мы очень часто слышим о «хорошем» и «плохом» холестерине. Секрет заключается в том, чтобы поддерживать баланс между ними и никогда не превышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в 200 мг/дл.

«Хороший» холестерин (ЛПВП) перемещается из артерий в печень, где он расщепляется. Если его уровень немного выше 200 мг/дл, ничего страшного не произойдет.

«Плохой» холестерин никогда не должен превышать этот показатель.

ЛПНП транспортируются из печени к внутренним органам для восстановления клеточных мембран.

Если их становится слишком много, они накапливаются в организме и вредят нашему здоровью.

3. Холестерин и генетический компонент

Семейная гиперхолестеринемия — это реальное заболевание, которое нельзя игнорировать. Это расстройство передается по наследству от родителей к детям и может, например, вызвать сердечный приступ в раннем возрасте.

Вот почему очень важно проконсультироваться с врачом, если ваши родители страдают от высокого уровня холестерина в крови.

Семейная гиперхолестеринемия связана с дефектом 19-й хромосомы. Именно этот небольшой дефект не позволяет нашему организму выводить плохой ЛПНП-холестерин из крови, пока он не накопится в достаточно большом количестве.

Семейная гиперхолестеринемия не позволяет с легкостью снизить уровень холестерина в крови, но, к счастью, лечение может дать достаточно хороший результат.

Это заболевание может привести к сердечному приступу у человека моложе 40 лет. Если вы не будете регулярно делать анализы уровня холестерина в крови, это может привести к летальному исходу.

4. Растительные стерины и холестерин

Некоторые люди думают, что, принимая препараты на основе растительных стеринов, они могут снизить уровень холестерина в крови.

Медики утверждают: растительные стерины помогают, но только ими обойтись не получится.

Если каждый день употреблять в пищу от 1,5 до 2,4 г продуктов с фитостеринами, мы уменьшим уровень холестерина в крови на 7-10% уже через три недели.

Чтобы сбалансировать уровень холестерина в крови, нужно ударить по нему сразу по всем фронтам.

5. Одного лишь правильного питания недостаточно

Есть много свежих овощей и фруктов недостаточно, если, например, мы продолжим курить. Есть меньше сахара и насыщенных жиров также недостаточно, если наш вес по-прежнему выше нормы.

Когда холестериновые бляшки становятся твердыми, нашим артериям становится намного сложнее восстановить внутренний баланс.

Правильное питание необходимо дополнить занятиями спортом, физической активностью и отказом от вредных привычек.

Бросайте курить, ведите активный образ жизни и следите за потреблением калорий.
Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с врачом. Если вы будете следить за уровнем холестерина в крови, ваша жизнь станет намного приятнее.
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