5 любопытных фактов о холестерине, о которых вы не подозреваете
Когда дело касается холестерина, люди склонны верить в огромное количество самых разных мифов. Уровень холестерина не зависит от возраста и лишнего веса, хотя так и принято считать.
Этот тайный враг нашего сердца появляется словно ниоткуда и когда его меньше всего ждешь. К сожалению, мы о нем не подозреваем, пока не становится слишком поздно: сердечная недостаточность или инфаркт.
Очень важно регулярно проходить обследование у врача, вне зависимости от того, исполнилось ли вам 20, 40 или 60 лет. Вот почему очень важно заботиться о профилактике, узнавать как можно больше об этом заболевании и не путать его с другими болезнями со схожими симптомами.
Не забывайте, что и сегодня главной причиной смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания.
Эксперты подобрали ряд любопытных фактов, которые могут оказаться полезными.
1. Откуда берется холестерин?
Мы привыкли отовсюду слышать о вреде холестерина, но даже не знаем, что это и откуда он взялся.
Холестерин сам по себе не плох. Лишь его избыток вреден для организма, но сам по себе холестерин — это тип жира, который очень важен для правильного функционирования клеток нашего организма.
Как только уровень холестерина становится слишком высоким, в наших артериях его становится слишком много и наше здоровье оказывается под угрозой.
Холестерин производится нашим собственным телом, а точнее, печенью. Также мы получаем холестерин с пищей.
Важно контролировать потребление пищи с высоким содержанием холестерина, особенно это касается детей.
2. «Хороший» и «плохой» холестерин
Мы очень часто слышим о «хорошем» и «плохом» холестерине. Секрет заключается в том, чтобы поддерживать баланс между ними и никогда не превышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в 200 мг/дл.
«Хороший» холестерин (ЛПВП) перемещается из артерий в печень, где он расщепляется. Если его уровень немного выше 200 мг/дл, ничего страшного не произойдет.
«Плохой» холестерин никогда не должен превышать этот показатель.
ЛПНП транспортируются из печени к внутренним органам для восстановления клеточных мембран.
Если их становится слишком много, они накапливаются в организме и вредят нашему здоровью.
3. Холестерин и генетический компонент
Семейная гиперхолестеринемия — это реальное заболевание, которое нельзя игнорировать. Это расстройство передается по наследству от родителей к детям и может, например, вызвать сердечный приступ в раннем возрасте.
Вот почему очень важно проконсультироваться с врачом, если ваши родители страдают от высокого уровня холестерина в крови.
Семейная гиперхолестеринемия связана с дефектом 19-й хромосомы. Именно этот небольшой дефект не позволяет нашему организму выводить плохой ЛПНП-холестерин из крови, пока он не накопится в достаточно большом количестве.
Семейная гиперхолестеринемия не позволяет с легкостью снизить уровень холестерина в крови, но, к счастью, лечение может дать достаточно хороший результат.
Это заболевание может привести к сердечному приступу у человека моложе 40 лет. Если вы не будете регулярно делать анализы уровня холестерина в крови, это может привести к летальному исходу.
4. Растительные стерины и холестерин
Некоторые люди думают, что, принимая препараты на основе растительных стеринов, они могут снизить уровень холестерина в крови.
Медики утверждают: растительные стерины помогают, но только ими обойтись не получится.
Если каждый день употреблять в пищу от 1,5 до 2,4 г продуктов с фитостеринами, мы уменьшим уровень холестерина в крови на 7-10% уже через три недели.
Чтобы сбалансировать уровень холестерина в крови, нужно ударить по нему сразу по всем фронтам.
5. Одного лишь правильного питания недостаточно
Есть много свежих овощей и фруктов недостаточно, если, например, мы продолжим курить. Есть меньше сахара и насыщенных жиров также недостаточно, если наш вес по-прежнему выше нормы.
Когда холестериновые бляшки становятся твердыми, нашим артериям становится намного сложнее восстановить внутренний баланс.
Правильное питание необходимо дополнить занятиями спортом, физической активностью и отказом от вредных привычек.
Бросайте курить, ведите активный образ жизни и следите за потреблением калорий.
Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с врачом. Если вы будете следить за уровнем холестерина в крови, ваша жизнь станет намного приятнее.
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