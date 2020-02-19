Медики определили напиток, который полезен для зрения

Китайские ученые провели исследование, результаты которого показали, что зеленый чай благоприятно влияет на зрительную систему.Этот напиток содержит большое количество сильных антиоксидантов, которые предотвращают многие заболевания, в том числе и развитие глаукомы (прогрессирующее поражение зрительного нерва, - ред. авт.). Оказывается, что ценные микроэлементы и вещества, которые входят в состав чая, проникают в органы зрения и защищают их от негативного воздействия.Известно, что флавоноиды, которыми богат этот напиток, предотвращают появление и других заболеваний, в частности рака. Исследование показало, что женщины, которые ежедневно пьют зеленый чай на 22% снижают риск развития рака молочной железы.Кроме этого, зеленый чай положительно действует на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет, улучшает физическую работоспособность, а также очищает организм от токсинов и вредных вещества.