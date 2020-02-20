Ученые определили лучшее натуральное средство от висцерального жира в области живота

Висцеральный жир, расположенный в области живота, крайне вреден, но с ним можно эффективно бороться натуральными средствами. Лучшим натуральным жиросжигателем на сегодня является острая пища с компонентами жгучего перца, - это определили ученые Калифорнийского университета.Как сообщает издание Express, группа университетских ученых, возглавляемая доктором Дэвидом Хибером, осуществила исследование, которое показало: регулярное употребление острой пищи значительно снижает риск появления избыточного веса, ожирения, эффективно помогает от накопления висцерального жира в области живота. Результаты проекта будут представлены на ежегодной конференции по экспериментальной биологии.Висцеральный жир глубоко спрятан в брюшной зоне - он оборачивается вокруг внутренних органов. Примыкая в органам, находящимся в области живота (печень, поджелудочная железа, кишечник), он способствует развитию воспаления, вызывающего различные заболевания.Ученые определили, что острая пища, конкретно перцы чили и халапеньо, в условиях регулярно потребления, служат сильнодействующим натуральным средством от висцерального жира в области живота.«Острый перец содержит капсаицин - соединение, которое усиливает чувство сытости, снижает аппетит и потребление калорий. Его поедание ускоряет обмен веществ, усиливает сжигание жира. Энергия, выделяемая при усвоении перца, увеличивает трату калорий в состоянии покоя», - констатируют научные специалисты.В испытаниях калифорнийских исследователей группы мужчин и женщин 28 дней принимали плацебо и добавки, содержащие жгучий перец. Медики установили: организм участников, которым давали добавки, значительно увеличил свои энергозатраты - его метаболизм возрос. Дополнительно капсаициноидные компоненты помогли людям уменьшить содержание висцерального жира и аппетит: они ежедневно начали есть на 50-75 килокалорий меньше.«Другие исследования также показали, что острые перцы чили и халапеньо являются одним из лучших натуральных средств повышения метаболизма, ускоряя его на 4-5 процентов в день. Это существенно облегчает сжигание жира, его потерю в области живота», - добавил доктор Хибер.