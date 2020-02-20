Эксперты назвали 8 лучших способов убрать лишний жир с бедер и ног

Бедра и ноги - на первом месте среди проблемных зон, называемых женщинами. Помочь убрать раздражающий жир с бедер и ног помогают различные способы, - эксперты назвали 9 лучших, сообщает журнал Freundin.Пить кофе. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало: у людей с избыточным жиром, начинающих регулярно пить кофе, - ускоряется метаболизм и быстрее происходит жиросжигание, в том числе на проблемных участках тела.Делать упражнение для голеней. В положении стоя перекатывайтесь с пяток на кончики пальцев ног и обратно. Повторите 10 раз. Данное упражнение эксперты советуют выполнять при каждом удобном случае – это один из лучших простых способов сделать ноги и бедра стройнее.Приседать. Возьмите в привычку делать приседания ежедневно. Это тренирует и подтягивает не только бедра и икры, но и ягодицы.Жим ногами. Такая тренировка помогает убрать лишний жир с бедер и ног, повышая обмен веществ.Выполнять выпады. За один раз эксперты рекомендуют выполнять 10 выпадов – они очень эффективно тренируют мышцы ног, ягодиц, бедер.Ходить пешком. Исследователи из Лондонской школы экономики обнаружили: люди, которые регулярно ходят пешком по 20-30 минут, имеют наиболее низкие показатели индекса массы тела (ИМТ).Употреблять больше кальция. Это лучший минерал, способствующий росту, укреплению мышц. Не хотите иметь дряблые от лишнего жира бедра и ноги, ешьте сыр, сардины, миндаль, чеснок.Цитрусовые после физнагрузок. Лимоны, лаймы, апельсины после упражнений ускоряют сжигание жира.Перекусывать орехами. Съедать каждый день горстку миндаля, других орехов и семечек (30 граммов) – это тоже способ убрать лишний жир с бедер и ног. Они обеспечивают организм энергией, белками, которые активируют процессы жиросжигания.