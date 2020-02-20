Насколько опасно пить известковую водопроводную воду?

Есть люди, которые никогда не пьют водопроводную воду, убежденные в ее вреде. Если она оставляет известковый слой на предметах, то для нежного человеческого организма подавно опасна, — примерно так думают о воде из крана.Водопроводная вода, содержащая примесь извести, называется «жесткой». По словам экспертов, в быту такая вода часто ассоциируется с явлением кальцификации сосудов – это опасное состояние характеризуется отвердением сосудистых тканей, развитием атеросклероза (причины инфарктов и инсультов). Известь, присутствующая в воде из крана, как раз содержит кальций.Но эксперты объясняют, что кальцификация сосудов не связана с питьем известковой водопроводной воды, — к ней ведет скопление в артериях холестериновых бляшек, прилипающих к стенкам. Что касается извести в воде, она состоит из магния и кальция — оба являются важными минералами для организма. Кальций участвует в создании костей, зубов; магний защищает мышцы и кости.«Известковая водопроводная вода не только не опасна, но вполне может считаться пищевой добавкой, содержа больше минералов, чем готовая минеральная вода», — констатировали специалисты.Если вы не хотите пить известковую водопроводную воду, потому что вам не нравится вкус, используйте фильтрацию. По словам экспертов, такая вода более «живая», чем бутилированная, и гораздо лучше подчеркивает аромат горячих напитков, чая, кофе.