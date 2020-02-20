Эффективные способы снизить уровень сахара в крови

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Как с помощью народных средств можно понизить сахар в крови.Есть целебный рецепт на основе молока и настойки прополиса. Необходимо в течение 10 дней перед сном выпивать по половине стакана теплого молока с добавлением 15 капель настойки прополиса. Такой курс можно проводить два раза в год, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Второй рецепт на основе кефира и корицы. В течение двух недель утром за полчаса до еды нужно выпивать по стакану кефира с добавление одной чайной ложки молотой корицы.Еще один рецепт для нормализации сахара в крови — овсяный отвар. Одну столовую ложку зерен овса нужно залить стаканом воды, довести до кипения и варить на среднем огне в течение 15 минут. Отвар процедить и остудить, разделить на три приема и выпить в течение дня.Регулярные прием чая из листьев черной смородины также нормализует уровень сахара в крови. Нужно горсть высушенных листьев черной смородины залить кипятком и подождать, пока он немного остынет.Эффективно действует отвар листьев черники. Одну столовую ложку измельченных черничных листочков заливают двумя стаканами кипятка, доводят до кипения и дают настояться в течение нескольких часов. Принимать целебный отвар следует по половине стакана за полчаса до еды.Научные исследования подтвердили способность цикория эффективно снижать уровень сахара в крови, поэтому будет целесообразно ввести в свой рацион напиток цикория.Обратите внимание на то, что помимо использования средств народной медицины, необходимо придерживаться принципов правильного питания — отказаться от мучного, сладкого, жирного и соленого. Введите в свой рацион как можно больше специй и бобовых культур, они зарекомендовали себя в качестве отличного средства для снижения уровня сахара в крови.