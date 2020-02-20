Что можно и нельзя есть при хроническом колите

Эта болезнь характеризуется воспалением слизистой оболочки толстой кишки. Крайне важно тщательно следить за своим рационом.Воспаления при хроническом колите обостряются, а потом исчезают на долгое время. Эти обострения в подавляющем большинстве случаев вызваны неправильным питанием, а строгое соблюдение диеты - главное условие сохранения нормального самочувствия. Особенно важно следить за питанием в периоды обострений, когда пища должна быть максимально щадящей и протертой. Разрешаются каши, приготовленные на пару или вареные блюда, которые следует хорошо измельчить.Жертвам колитов можно употреблять супы на обезжиренном мясном бульоне, на рисовой и манной крупах. В рацион включайте нежирное мясо вроде говядины и курицы, но жарить его нельзя, допускается только приготовление на пару. Полезна сваренная или приготовленная в пароварке (мультиварке) не очень жирная рыба. Если кишечник нормально принимает кефир и творог, употребляйте эти продукты. Также полезны каши, фруктовые соки, кисели. Любите белый хлеб? Употребляйте его в форме сухарей, не раздражающих желудок. Можно размочить такой сухарь в горячей воде, чае или бульоне. Разрешается одно яйцо в день и до 50 г сливочного масла.Цельное молоко в период обострения из рациона следует полностью исключить, так как оно плохо переносится. Придется отказаться от сладостей, резко ограничить сахар (не более 40 г в день), помните о том, что процессы брожения в кишечнике провоцируются именно углеводами. Ограничьте блюда и гарниры из овощей, особенно из бобов, раздражающих слизистую. После завершения периода обострения можно переходить на супы с мясными, рыбными и овощными отварами, телятину, индейку (можно не только варить, но и тушить), молоко, овощи. Можно увеличить дозу сахара, есть белый хлеб, картофель, небольшое количество сладостей. Воздерживайтесь от свинины, жирного мяса, всего острого, соленого, копченого, консервов с жиром, жареной картошки, сдобного теста, крепкого кофе и алкоголя.