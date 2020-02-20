Бытовая химия признана исключительно вредной для детей

Канадские специалисты, передает РИА "Новости", заявляют об значительном вреде бытовой химии для детей. Люди могут калечить их здоровье, просто убираясь дома. По словам экспертов, раннее воздействие бытовой химии приводит к развитию астмы и появлению одышки. Эти симптомы обычно проявляются к трем годам жизни. Видимо, данный факт связан с нарушениями в работе иммунной системы.

Вреден не только прямой контакт с моющими средствами, но и с их испарениями. Данные выводы ученые сделали по итогу анализа состояния здоровья 2022 детей (информация собиралась с 2008 по 2015 год). Также специалисты имели информацию от родителей детей, касавшуюся контактов ребенка с бытовой химией.

Как правило родители указывали в анкетах, проанализированных учеными, жидкости для мытья посуды, различные чистящие средства для стекла, твердых поверхностей, а также стиральный порошок. Исследование показало, что наиболее опасными для детей могут считаться средства в распылителях.
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