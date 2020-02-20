Бытовая химия признана исключительно вредной для детей
Вреден не только прямой контакт с моющими средствами, но и с их испарениями. Данные выводы ученые сделали по итогу анализа состояния здоровья 2022 детей (информация собиралась с 2008 по 2015 год). Также специалисты имели информацию от родителей детей, касавшуюся контактов ребенка с бытовой химией.
Как правило родители указывали в анкетах, проанализированных учеными, жидкости для мытья посуды, различные чистящие средства для стекла, твердых поверхностей, а также стиральный порошок. Исследование показало, что наиболее опасными для детей могут считаться средства в распылителях.
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