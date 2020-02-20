Спорт в первом триместре влияет на размер младенца

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Чрезмерные физические нагрузки в период первого триместра беременности увеличивают риск дефицита массы тела будущего ребенка. Об этом заявили американские ученые из Университета Теннесси.Если будущая мама во время первого триместра перебарщивает с физическими нагрузками, вероятность рождения младенца с дефицитом массы тела у нее вырастает. Перебором авторы исследования называют превышение рекомендованной дозы тренировок в 33 минуты пешей ходьбы ежедневно. Результаты этого исследования публикует журнал American Journal of Epidemiology. Ученых заинтересовало, отражается ли уровень физических нагрузок матери на каких-либо физиологических показателях малыша, включая его размер при рождении и дальнейшее здоровье.Исследования на животных показали, что уровень физических нагрузок матери может влиять на метаболизм ее потомства. Иногда это называли программированием плода. Если это программирование существует среди людей, то одним из его механизмов станут тренировки на раннем этапе беременности, когда закладывается система метаболизма плода. Подтверждения этому и получили ученые, проанализировав информацию более чем по 2 000 беременных.Все они заполняли специальный вопросник, касающийся уровня физической активности во время беременных. Эксперты рекомендуют будущим мамам не расставаться со спортом, ведь тренировки повышают выносливость и облегчают процесс родов, а также последующего восстановления.