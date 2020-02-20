Медики объяснили, почему важно спать не менее восьми часов в сутки

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Развенчаны популярные мифы.Спать не менее восьми часов в сутки – это не просто общепринятая норма, а еще и жизненно важная необходимость для среднестатистического организма. Случаются редкие исключения, однако повторять за ними бывает опасно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.С таким заявлением выступил известный нейробиолог Владимир Дорохов.Мифы приписывают Наполеону, Александру Македонскому, Маргарет Тэтчер и другим историческим личностям одну общую черту – якобы все они очень мало спали, а потому успевали сделать больше других.Проверить правдивость этих мифов нереально, но вот повторять за ними и уменьшать количество времени в сутки, отводимого на сон – может быть опасно. По словам доктора биологических наук Владимира Дорохова, к примеру, о той же Маргарет Тэтчер было достоверно известно, что она была носителем редкого гена «короткого сна». Сейчас не так много людей, которые обладают таким геном, но подобные люди действительно могут полноценно выспаться всего за 4 часа.Вот только повторять за ними совсем не стоит. Для обычного человека, утверждает специалист, сокращение времени сна ниже отметки в 8 часов представляет смертельную опасность. В беседе с журналистами эксперт отметил, сон жизненно важен для организма, поскольку за это время он в какой-то степени «чинит сам себя от ошибок». А в случае дефицита сна и отсутствия своевременной «починки» начнутся значительно более серьезные проблемы со здоровьем.