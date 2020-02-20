Рекомендации народной медицины при судорогах в ногах

Народные средства от судорог мышц помогают уменьшить количество и частоту спазмов, снижают болевые ощущения во время приступа, улучшают кровообращение в конечностях, повышают эластичность сосудистой системы.Применение народных методов – хорошая профилактика и дополнение к основной схеме лечения болезненных судорог мышц, прописанных врачом.Популярные средства лечения судорог:- холодные компрессы с лимонным соком ступней, 2 раза в день в течение 2-х недель;- масло на основе лаврового листа, используется во время самомассажа при мышечном спазме;- обычный магнит положите на сведенную судорогой группу мышц, через 1 минуту приступ пройдет;- компресс на ночь в течение недели: лист хрена, смазанный медом, посыпанный солью прикладываем к больному месту, сверху заматываем хлопчатобумажным полотенцем;- мазь на основе чистотела: смешать сок растения с вазелином, натирать перед сном проблемные части тела в течение 2-х недель;- ежедневный самомассаж ног с горчичным маслом.Кроме того, можно применять следующие рецепты:1. Можно использовать такое растение, как адонис весенний. Взять пару чайных ложек предварительно измельченной травы на один стакан кипятка. Употреблять такое средство нужно: взрослым – по столовой ложке три раза за день; детям – 2 – летнего возраста по 5 – 6 капель, до 6 лет – по 15 капель, 12 лет – по 2 чайные ложки 5 раз на протяжении всего дня.2. 2 чайные ложки березовых почек необходимо взять на стакан кипятка и заварить в качестве обычного чая этот настой. Просто выпить его за три приема.3. Можно просто употреблять гвоздику, но не более 620 мг с добавлением сахара.4. Если судороги одолели ваши ноги или руки, то можно соответствующие места обтереть горчичным маслом.5. Также можно использовать для борьбы с судорогами и обычные маковые лепестки, которые растираем в очень мелкий порошок и готовим отвар на молоке и меде. Их также можно настоять на водке.6. При разнообразных судорогах может быть крайне полезен и отвар гусиной лапчатки. Но стоит иметь в виду, что он применяется в большинстве случаев в качестве особого профилактического средства, так как его эффект долгий.7. Также весьма полезно будет во время еды употреблять по 2 чайные ложки обычного меда, причем этот курс имеет строго ограниченные рамки по своей продолжительности, а именно это нужно делать на протяжении 7 дней.8. Смешать 4 части оливкового масла с одной частью предварительно растолченных в ступке семян полыни горькой. Затем все это дело ставим для настаивания на протяжении 8 часов. После же накапать на сахар пару капель и употреблять.9. Если же для борьбы с судорогами ног и их причинами вы хотите использовать полынь обыкновенную, то вам нужно будет взять 30 грамм мочек этого лекарственного растения на поллитра пива, можно использовать и водку. Прокипятить это все недолго – около 5 минут и употреблять 3 раза за день по одной столовой ложке.10. Берем 4 столовые ложки сухих цветков обычной аптечной ромашки и просто их заливаем стаканом кипятка, причем кипятим все это дело после этого 10 минут и процеживаем. Употребляется такое средство всегда после принятия пищи по трети стакана 3 раза.11. Существуют и такие народные средства, которые с какими-то конкретными рецептами и лекарственными травами вообще не связаны, так, например, многим помогает при судороге взять палочку простого сургуча в руку, в которой спазмируются мышцы. Причем, другим людям отлично может помочь, если взять в ту же руку кусок железа, но это не должна быть сталь или чугун. Просто укол булавкой также может сразу же остановить судорогу ноги и причину ее возникновения.12. Есть и специализированный народный рецепт лечения ножных судорог солью, потому что часто причинами этого является недостаточность соли. В половине стакана воды просто растворить половину чайной ложки соли и выпить все это.13. Также многие лекари очень рекомендуют во время судорог употреблять в пищу печеную картошку, ибо в ней содержится колоссальное количество кальция и витаминов.