5 признаков, что вы едите слишком мало углеводов

Желающие похудеть часто удаляют якобы вредные углеводы из рациона. Эксперт по питанию Даниэла Крел из Германии объясняет, что они крайне важны для здоровья и благополучия. Вот 5 признаков, которые позволят распознать дефицит.В отличие от белков и жиров, организм человека сам может производить углеводы - питательное вещество не является жизненно важным для нас. Но не все так просто, недостаток углеводов из вне приводит к ухудшению самочувствия, а в долгосрочной перспективе - к заболеваниям.Диетолог предупреждаетДаниела Крел, эксперт по питанию в "Баварском центре потребителей" предупреждает:«Это не означает, что мы должны исключить богатые углеводами продукты из нашего плана питания. Они обеспечивают клетчатку и витамины, а содержащаяся в них глюкоза поддерживает уровень сахара в крови».По крайней мере 50 процентов потребляемой энергии должно быть получено из углеводов.Пять признаков, указывающих на недостаток углеводовУсталость и слабость: организму не хватает глюкозы - самого важного источника энергии. Уровень сахара в крови падает, мы чувствуем упадок сил.Тяга к сладкому: нестабильный уровень сахара в крови гарантирует, что вам будут хотеться сахара, шоколада, выпечки.Несвежее дыхание: если организму не хватает углеводов, он начинает преобразовывать их из жировых запасов. Он находится в состоянии кетоза, выделяет кетоны, то есть химические соединения, приводящие к неприятному запаху изо рта.Пищеворение: в отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, углеводы обычно содержат много клетчатки. Они необходимы для пищеварения. Если организму не хватает клетчатки, возникает запор.Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы обеспечить мозг энергией, нужен сахар. Если их не хватает, мы становимся менее сосредоточенными, начинает болеть голова.Фрукты, овощи и цельные зерна являются особенно хорошими источниками углеводов.