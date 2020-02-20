5 признаков, что вы едите слишком мало углеводов
В отличие от белков и жиров, организм человека сам может производить углеводы - питательное вещество не является жизненно важным для нас. Но не все так просто, недостаток углеводов из вне приводит к ухудшению самочувствия, а в долгосрочной перспективе - к заболеваниям.
Диетолог предупреждает
Даниела Крел, эксперт по питанию в "Баварском центре потребителей" предупреждает:
«Это не означает, что мы должны исключить богатые углеводами продукты из нашего плана питания. Они обеспечивают клетчатку и витамины, а содержащаяся в них глюкоза поддерживает уровень сахара в крови».
По крайней мере 50 процентов потребляемой энергии должно быть получено из углеводов.
Пять признаков, указывающих на недостаток углеводов
Усталость и слабость: организму не хватает глюкозы - самого важного источника энергии. Уровень сахара в крови падает, мы чувствуем упадок сил.
Тяга к сладкому: нестабильный уровень сахара в крови гарантирует, что вам будут хотеться сахара, шоколада, выпечки.
Несвежее дыхание: если организму не хватает углеводов, он начинает преобразовывать их из жировых запасов. Он находится в состоянии кетоза, выделяет кетоны, то есть химические соединения, приводящие к неприятному запаху изо рта.
Пищеворение: в отличие от продуктов с высоким содержанием жиров и белков, углеводы обычно содержат много клетчатки. Они необходимы для пищеварения. Если организму не хватает клетчатки, возникает запор.
Головная боль и недостаток концентрации. Чтобы обеспечить мозг энергией, нужен сахар. Если их не хватает, мы становимся менее сосредоточенными, начинает болеть голова.
Фрукты, овощи и цельные зерна являются особенно хорошими источниками углеводов.
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