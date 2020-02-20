Что такое синдром опустевшего гнезда

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Синдром опустевшего гнезда — это глубокие душевные ощущения страха и одиночества, охватывающие родителей в тот момент, когда их ребенок начинает самостоятельную жизнь. «Рамблер» выяснил, как взрослым справляться с этим состоянием.Выросшие детиМногие родители сталкиваются с драматичным периодом жизни: дети покидают семейное гнездо, разъезжаются в разные города, строят личную жизнь и заводят свои семьи. Психологи отмечают: большинство взрослых, привыкших видеть детей каждый вечер дома, помогать им с уроками, готовить ужин на всю семью, закупать продукты на несколько человек и планировать совместный семейный отдых, не могут принять факт взросления с радостью и облегчением. Некоторые мамы с тем же ярым желанием включаются в жизнь взрослых детей. Они могут требовать постоянного отчета: что делал, где был и с кем, сколько потратил и т.д. Ученые Канадского университета провели исследование: к появлению синдрома и гиперопеки над детьми располагают социальные факторы. У мужчин проявляется чувство утраты контроля над детьми. Женщины начинают идентифицировать себя только как родителя, забывая о своих остальных обязанностях и привычных занятиях. Если в семье только один ребенок, синдром распространяется намного быстрее и сильнее, чем в многодетных семьях.Первые симптомыИстерики.Состояние грусти.Трудности с концентрацией.Депрессия.Раздраженность.Бессонница и беспокойные сны.Если вы замечаете за собой данные симптомы, постарайтесь обратиться за помощью к психологу или другому специалисту.«Такое состояние не совсем критично, но страшно тем, что может затянуться на долгий срок. В моей практике были случаи, когда матери несколько лет не могли смириться с поступлением ребенка в университет в другом городе. Последний школьный год очень важен в вашем общении с ребенком. Постарайтесь проводить больше времени вместе, убедитесь в том, что ваш ребенок полностью готов к взрослой жизни, а вы только зря переживаете. Каждому взрослому стоит понять, что он никогда не сможет стать идеальным родителем, и донести все важные мысли до ребенка в последний момент невозможно. Доверяйте своим детям, сейчас они знает намного больше, чем мы знали в свое время», — уверена Вероника Степанова, медицинский психолог.Как справиться с тревогойПрислушивайтесь к своим детям, старайтесь конструктивно подходить к критике и спокойно реагируйте на жизненные невзгоды молодого поколения. Если вы поймете, что ваш ребенок чувствует себя комфортно в новой среде, самостоятельно справляется со всеми трудностями и не пытается сбежать домой при первой же возможности, у вас пропадет какое-либо ощущение страха или тревоги.«Если родители будут постоянно навязываться со своей тревогой, естественная реакция повзрослевшего ребенка — отстранение», — утверждает Константин Карпан, психолог.С самого рождения у ваших детей только один вектор развития: из комфортного и уютного родительского дома — к внешнему миру. Это и есть движение от зависимости к самостоятельности.Как полностью избавиться от синдромаПродолжайте выполнять повседневные ритуалы, исключая трату времени на занятия делами ребенка. Займитесь тем, что вам интересно. Ищите места, где вы можете общаться с другими людьми. Продолжайте развивать свои увлечения.Не бойтесь просить о помощи и говорите о своих переживаниях. Ваши дети теперь взрослые люди, которые готовы поддерживать вас.Уделите внимание своей второй половинке. Вспомните то время, когда у вас еще не было детей и вы ничем не были обременены. Такая практика поможет вернуть огонь в отношения.