Российские эксперты пролили свет на психологию сексуальных маньяков

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) проанализировал мотивы серийных сексуальных убийц. Ученым удалось выделить факторы, приводящие к преступной агрессии и определяющие ее стиль, пишет РИА "Новости". Специалисты опирались на классификацию серийных сексуальных убийц на "сексуальных маньяков", "силовиков" и "ситуативников" психолога Л.П. Конышевой.Оказалось, к чистым типам относится 39% преступников. В остальных случаях криминальная агрессия формируется путем сочетания нескольких типов. Но у каждого типа есть свой доминирующий фактор. Для "сексуального маньяка" - сексуальная патология, вызванная органическими нарушениями мозга; для "силовика" - пограничная психологическая патология; для "ситуативника" - дефицит личностных структур (интеллектуальных, эмоциональных, социально-ролевых), контролирующих реализацию агрессивных и сексуальных влечений.Целью "сексуальных маньяков" является получение сексуального удовлетворения и возбуждения от мучений жертвы, либо от возможности манипуляций с мертвым телом. По словам психологов, для этого типа характерен активный поиск или создание ситуации, соответствующей влечению. Так как у "силовиков" отмечается дисгармония личностных черт, враждебность к женщинам, наблюдается стремление к насильственному самоутверждению, проявлению сексуальной власти и контроля, где убийство - наказание жертвы. Эти преступники избирательны и осторожны в отношении ситуативных факторов."Ситуативники" идут на убийство, подавляя сопротивление. Здесь включается механизм "переадресации агрессии" (вымещается негатив в принципе). Действия данного типа преступника спонтанны и часто связаны с высоким риском обнаружения, а отпор жертвы или появление очевидцев могут принудить его прервать начатое. Психологи составили схему, по которой можно сразу понять, к какому типу относится преступник.К примеру, в рамках докриминального поведения "сексуальных маньяков" входят конфликтность с супругами из-за низкой половой потенции, отсутствие сексуального влечения к женщине, нестандартная эмоциональная привязанность к детям, подросткам и пожилым людям, а также желание мучить и убивать животных. Часто бывает поздний возраст начала половой жизни, эндокринологические заболевания и психические заболевания близких родственников.Для криминальной активности "сексуальных маньяков характерен выбор жертв и женского, и мужского пола в широком возрастном диапазоне, поиск которых они чаще всего проводят только в определенных зонах. Будущее место преступления они находят заранее и способны заманить туда жертву хитростью. Примечательно: этот тип чаще идет на преступление в первой половине дня и склонен похищать у жертв малоценные предметы."Силовики" в докриминальной активности характеризуются многочисленными сексуальными контактами и частой сменой партнерш. Нередко они принуждают к вступлению в половую связь, проявляют конфликтность с супругами из-за повышенных сексуальных требований и измен. Есть стремление причинить боль партнеру и фиксация на заботе о здоровье, питании и физической форме. Жертвами "силовиков" как правило являются сексуально привлекательные женщины 18—25 лет. Место преступления заранее готовится; личные вещи жертвы похищаются с целью наживы.