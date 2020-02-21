9 продуктов из числа лучших для снижения уровня сахара в крови

Снижение высокого уровня сахара в крови является одним из главных условий в терапии и профилактике диабета, ожирения, рака. Добиться этого можно не только с помощью лекарственных средств, но и продуктов.Авокадо. Относится к продуктам с низким гликемическим индексом, которые считаются лучшими защитниками от развития метаболического синдрома. Жиры в авокадо -полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты - усиливают чувство сытости во время еды, улучшают чувствительность организма к инсулину, уменьшают воспаление.Рыба. Является отличным источником белка, который позволяет организму восстанавливать себя, не вызывая роста сахара в крови. Содержащиеся в продукте омега-3 жирные кислоты стимулируют выработку гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину и снижающего развития полномасштабного диабета. Лучшие виды – семга, тунец, макрель, форель, палтус.Чеснок. Продукт лишен углеводов, увеличивающих концентрацию глюкозы в организме. При употреблении натощак дает эффект снижения сахара в крови. Лук оказывает аналогичное влияние - вероятно, из-за действия вещества аллицина, присутствующего в овощах.Вишня. Отличаясь низким гликемическим индексом, содержат соединение антоцианин, известное свойством предотвращать развитие диабета, ожирения.Листовая зелень. Зеленые салаты, шпинат, листовая капуста (кейп), мангольд, зелень репы содержат большое количество клетчатки и питательных веществ. Два из них, магний и витамин А, оцениваются учеными как лучшие нутриенты в деле снижения уровня сахара.Миндаль. Многие сорта орехов имеют низкий гликемический индекс и не вызывают колебаний глюкозы. Миндаль выделяют как один из лучших продуктов, поддерживающих в организме работу механизмов регуляции сахара. Было обнаружено, что его потребление ограничивает скачки глюкозы после еды.Цельные зерна. Лучшие источники углеводов для диабетиков. Продукт медленно переваривается и помогает поддерживать стабильное содержание сахара, без роста. Особенно хороши цельный овес, перловка, киноа (лебеда).Яйца. Загруженные белком, они имеют нулевой показатель гликемического индекса. По словам ученых, «для людей с диабетом или предиабетом яйца являются фантастически здоровым продуктом питания».Кофе. Употребляемый без сахара и сливок, эффективно способствует снижению сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что регулярное потребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа более чем на 10%, сообщаетжурнал Health and Human.