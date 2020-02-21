Витамины для кожи: какие нужны и где их взять

Правильный уход и здоровое питание, обогащенное витаминами, обеспечат вам красивую и здоровую кожу. Но где искать эти витамины и какие нужны? На своей странице в Instagram провизор Ольга Мельник рассказала, в чем особенность каждого витамина.Витамин СЭто мощный антиоксидант, который принимает участие в синтезе особого белка - коллагена, отвечающего за эластичность и прочность тканей. Витамином С богаты цитрусовые, петрушка, шпинат и другая салатная зелень.Омега-3Это обязательная добавка, которая уменьшает количество морщин и очищает кожу. Источником омега-3 жирных кислот является рыба (лосось, скумбрия, тунец), а также орехи и морепродукты.Витамин ЕЭтот витамин обладает регенерирующим и ранозаживляющим действием. Продукты, содержащие витамин Е: авокадо, брокколи, орехи, растительные масла.Витамины группы ВЕсли у вас сухая и тусклая кожа, следует употреблять больше продуктов, содержащих витамины группы В: хлеб, пшено, печень говяжья, гречка, сыр голландский, куриное мясо, гранат, гречка, говядина.Витамин КЭто витамин, который помогает устранить сеточки от капилляров, синяки, шрамы и делает кожу более эластичной. Источники витамина К: салатная зелень, все виды капусты, молоко и яйца.