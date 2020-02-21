Травы, которые могут улучшить пищеварение
Ромашка
Это идеальный союзник для слизистой оболочки желудка. Ромашка помогает при метеоризме, предотвращает повышенную кислотность желудка и восстанавливает баланс микрофлоры. Настой ромашки обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также расслабляет гладкие мышцы пищевода, поэтому ее можно использовать для снятия болей в животе.
Мята
Это ароматное растение положительно влияет на пищеварительную систему. Мята снимает симптомы метеоризма, защищает от развития язвенной болезни желудка и других заболеваний, в том числе хронического холецистита.
Рута
Эта душистая трава помогает при менструальных болях, а также предотвращает чрезмерную секрецию желудочной кислоты, которая вызывает изжогу, вздутие живота и тошноту.
Анис
Очень эффективное растение, которое используют при различных заболеваниях пищеварительной системы. Анис обладает расслабляющим и обезболивающим эффектом, поэтому прекрасно справляется с расстройством желудка, метеоризмом и повышенном газообразованием.
Тимьян
Эта пряность часто используется для лечения сильных болей в области живота. Настой тимьяна быстро и эффективно избавляет от ощущения вздутия, изжоги и несварении желудка. Его следует пить сразу после еды
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