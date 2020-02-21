Модные безводные диеты грозят камнями в почках

Набирающие популярность безводные диеты могут закончиться инфекциями мочевого пузыря и камнями в почках. Поклонники этих диет недополучают необходимой им жидкости.Эксперты называют набирающие популярность безводные диеты "смехотворными" по уровню научного обоснования и "крайне опасными" для общего здоровья. Речь о так называемом "сухом голодании", когда люди полностью прекращают пить воду. Они употребляют только "живую воду", к которой относят соки от свежих фруктов и овощей. Утверждается, что таким образом можно вылечить множество болезней от проблем с кожей и синусами до пищеварительных расстройств. Якобы "сухая диета" дает органам "отдыхать", увеличивает производство стволовых клеток и сражается с воспалениями.Единая позиция врачей, нутриционистов и диетологов в том, что ничего подобного отказ от употребления воды организму человека не дает. Но он провоцирует обезвоженность, инфекции мочевыводящих путей, почечную недостаточность и смерть в случае особого фанатизма. Советы людям отказаться от употребления воды - проявление полной безответственности. Они не основаны ни на каких научных исследованиях, но науке хорошо известно, к чему может привести нехватка воды в организме. Последствия этого - самые плачевные.Человеческое тело на 60% состоит из воды, она нужна для помощи в процессах пищеварения, вымывании токсинов и производстве различных жидкостей тела вроде слюны. Обезвоженность на первой стадии провоцирует головные боли, усталость и сухость кожи, а также обмороки. Далее развиваются более тяжелые осложнения. Никакие "живые соки" не могут полностью заменить организму воду.