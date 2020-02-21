Обнаружены лечебные свойства натурального кофе
Кофе защищает от рака
Эксперты выяснили, что кофейные зерна содержат в себе танины и антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного воздействия. Так, у любителей бодрящего напитка на 50% снижается риск появления рака печени.
Кофе избавит от мигреней
Оказывается, что две-три чашки натурального кофе в день способны избавить от хронической головной боли. На первый взгляд, это утверждение кажется абсурдным, но это не так. При приступах мигрени сосуды расширяются, а кофеин способствует их сужению, улучшая при этом общее самочувствие.
Кофе очистит печень
Специалисты выяснили, что натуральный кофе способен предотвратить цирроз печени - состояние, при котором происходит рубцевание органа. Две-три чашки бодрящего напитка снижают риск развития заболевания почти на 70%.
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