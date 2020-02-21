Коэнзим Q10 (CoQ10) уменьшает морщины на лице - исследование

Коэнзим Q10, известный как CoQ10, является антиоксидантом, организм вырабатывает естественным путем. В основном находящийся в сердце, печени, почках и поджелудочной железе, коэнзим Q10, используется клетками для роста. С возрастом уровни CoQ10 снижаются. Это увеличивает риск развития хронических заболеваний, - болезней сердца, диабет и рак. Потеря этого питательного вещества означает снижение тонуса кожи и появление новых морщин.

Однако добавление CoQ10 помогает уменьшить признаки старения кожи, защитить организм от болезней, связанных с окислительным стрессом. Статья, опубликованная в журнале Aging Research, показала, что CoQ10 может помочь в решении проблем, связанных со старением кожи - сухость, морщины и потеря эластичности.

Ученые из Университета прикладных наук Альбштадта-Зигмарингена в Германии, изучали роль коэнзима Q10, в митохондриальной теории старения, которая указывает на то, что потеря энергии является фактором дегенеративного старения.

Исследование

Для исследования команда взяла образцы кожи у участников, чтобы оценить, влияют ли добавки CoQ10 на функцию митохондрий. Они оценивали биомаркеры митохондриальной активности: продукция АТФ, потребление кислорода. Ученые обрабатывали образцы либо коэнзимом Q10, либо контрольным раствором. В конце измеряли биомаркеры.

Результаты

Команда обнаружила, что биомаркеры митохондриальной активности снижаются с возрастом. В частности, пожилые люди имели низкие показатели активности, что означало снижение выработки энергии. По словам исследователей, потребление кислорода снижается на 10% за десятилетие, а митохондриальное дыхание необходимо для превращения макронутриентов в АТФ.

Добавление коэнзима Q10 помогает предотвратить возрастную дисфункцию митохондрий. Команда отметила, что митохондриальная активность значительно улучшилась, и уровень потребления кислорода клетками увеличился на 30%.
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