Какая рыба самая полезная для организма

В рыбе содержится много ценных витаминов и полезных веществ, которые важны для нашего организма. Но их количество отличается и зависит от вида рыбы. Какие сорта необходимо добавлять в свой рацион?ТунецЭта рыба является рекордсменом среди морепродуктов по содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Мясо тунца низкокалорийное и содержит большое количество витамина В6 а также витамины А, Е и D.ТрескаРегулярное употребление трески полезно для сердца. Магний натрий и калий, присутствующие в составе этой рыбы, прекрасно проводят профилактику заболеваний, укрепляя сердечную мышцу.ЛососьМясо этой рыбы содержит огромное количество питательного белка и легкоперевариваемого жира. Не секрет, что один из самых полезных компонентов в составе лососины - полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Благодаря этому, польза лосося заключается в способности противостоять воспалительным процессам в организме человека.КамбалаЭто одна из самых полезных белых рыб. Камбала содержит широкий спектр витаминов в своем составе. Так, в помощь нормальному обмену веществ в ней содержатся основные витамины группы В, для профилактики проблем со зрением - камбала "предлагает" витамин А и рибофлавин.