Самые полезные продукты для здоровья глаз

Вкусно и полезно.

Человеку доверено 5 чувств, но зрение, вне всяких сомнений, можно назвать самым ценным.

Яйца

Они содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.

Рыба

Форель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.

Сухофрукты и орехи

Миндаль, изюм и фиги — настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.

Апельсины

Витамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.

Морковь

Богатейший источник витамина А и бета-каротина. А эти ингредиенты предотвращают инфекции глаз и другие очень серьезные расстройства.
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