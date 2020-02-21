Самые полезные продукты для здоровья глаз

Вкусно и полезно.Человеку доверено 5 чувств, но зрение, вне всяких сомнений, можно назвать самым ценным.ЯйцаОни содержат витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, которые очень важны для здоровья глаз.РыбаФорель и другие видны жирной рыбы содержат кислоты Омега-3, очень нужные для поддержания здоровья сетчатки в задней части глаза. Кроме того, здоровые жиры предотвращают сухость глаз.Сухофрукты и орехиМиндаль, изюм и фиги — настоящий эликсир здоровья глаз. Волокна и витамины в этих продуктах ускоряют процессы пищеварения и избавляют от токсинов в организме. Таким образом разрешаются некоторые проблемы со зрением.АпельсиныВитамин С крайне важен для здоровья глаз. Преимущественно он содержится в цитрусовых вроде апельсинов, и овощах. Этот витамин вносит свой вклад в здоровье кровеносных сосудов глаз.МорковьБогатейший источник витамина А и бета-каротина. А эти ингредиенты предотвращают инфекции глаз и другие очень серьезные расстройства.