Рацион человека оказывает сильное влияние на состояние кожи

Как передает "Новости Mail.RU", с этой точки зрения, эксперты считают крайне вредной так называемую Западную диету. По словам специалистов Калифорнийского университета, этот тип питания характеризуется обилием насыщенных жиров, красного мяса, фастфуда, избытком углеводов, нехваткой свежих овощей и фруктов.Нередко люди, питающиеся по этой схеме, страдают от ожирения и ряда метаболических недугов. Ранее проводившиеся исследования показали: Западная диета повышает риск развития псориаза. Но тогда эта связь наблюдалась только у тучных пациентов. Теперь же было доказано: чтобы получить кожный недуг, не обязательно иметь ожирение. Самой по себе Западной диеты достаточно для запуска патологических процессов.Эксперименты с лабораторными мышами показали: всего месяца диеты с высоким содержанием сахара и жиров хватало для инициирования воспалительной реакции в коже, характерной для псориаза. Примечательно, что за это время животные не успевали набрать лишний вес.