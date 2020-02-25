Рацион человека оказывает сильное влияние на состояние кожи
Нередко люди, питающиеся по этой схеме, страдают от ожирения и ряда метаболических недугов. Ранее проводившиеся исследования показали: Западная диета повышает риск развития псориаза. Но тогда эта связь наблюдалась только у тучных пациентов. Теперь же было доказано: чтобы получить кожный недуг, не обязательно иметь ожирение. Самой по себе Западной диеты достаточно для запуска патологических процессов.
Эксперименты с лабораторными мышами показали: всего месяца диеты с высоким содержанием сахара и жиров хватало для инициирования воспалительной реакции в коже, характерной для псориаза. Примечательно, что за это время животные не успевали набрать лишний вес.
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