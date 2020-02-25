От похудения до улучшения работы сердца. Названы причины регулярно есть спирулину

Спирулина (типсине-зеленых водорослей) должна употребляться регулярно – это помогает похудеть, снизить уровень холестерина, улучшить функцию сердца. Дополнительно спирулина позволяет увеличить потребление белка и витаминов без негативных побочных эффектов.Специалисты назвали несколько причин регулярно есть спирулину, об этом сообщил портал Food.News.Способствует похудению. Данная способность спирулины подтвердилась исследованием, которое было опубликовано журналом European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Его участники, люди с избыточным весом, которые регулярно употребляли спирулину в течение трех месяцев, продемонстрировали снижение индекса массы тела (ИМТ).Повышает обмен веществ. У добровольцев с неалкогольной жировой болезнью печени, которым ежедневно давали 6 граммов спирулины, ускорились метаболические процессы. В итоге употреблявшие спирулину люди снизили содержание жира в печени, а также похудели.Помогает снизить уровень холестерина. Обзор и метаанализ, опубликованные в Clinical Nutrition, прием спирулины улучшает показатели липидов в крови.«Водоросль значительно снижает «плохой» холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), помогает увеличить содержание «хорошего» - ЛПВП, липопротеинов высокой плотности», - рассказали исследователи.Улучшает контроль кровяного давления. Установлено: регулярное употребление спирулины в течение трех месяцев снижает артериальное давление у гипертоников с избыточной массой тела.Защищает от болезней сердца. Данная причина регулярно есть спирулину тесно связана с предыдущими двумя. Снижение концентрации холестерина и высокого кровяного давления эффективно предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.