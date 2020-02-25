Медики рассказали, можно ли смешивать алкоголь с кофе

Об этом важно знать.Натуральный кофе сегодня является одним из самых популярных напитков в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.Очень многие не представляют свое утро без чашки ароматного кофеОднако до сих пор не утихают споры о том, вреден он или полезен. Этой теме посвящены многочисленные исследования. Ученые продолжают открывать все новые свойства данного продукта, которые не были известны ранее.ОТ ЧЕГО ПОМОГАЕТ УБЕРЕЧЬСЯ АРОМАТНЫЙ НАПИТОК1. Нейродегенеративные заболевания: болезни Альцгеймера, Паркинсон . Исследования показали, что кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках — это последовательности молекул, с помощью которых внутрь наших клеток передается информация, запускающая различные процессы. Благодаря кофе тормозится передача сигналов, способствующих развитию старческих заболеваний нервной системы.2. Цирроз и другие заболевания печени. «Исследователи обнаружили удивительный факт: у алкоголиков, которые регулярно пьют кофе, гораздо реже встречается цирроз печени», — рассказывает Дмитрий Никогосов. — Выяснилось, что с помощью упомянутой блокировки соответствующих сигнальных путей в организме кофеин также обладает гепатопротекторным действием, то есть усиливает устойчивость клеток печени к негативному воздействию алкоголя. ВАЖНО! Только ни в коем случае не вздумайте в целях защиты печени пить кофе вместе с алкоголем, предупреждают эксперты. Кофеин ускоряет проникновение алкоголя в мозг, усиливая опьянение. В то же время токсические продукты распада спиртных напитков повышают нагрузку на сердце и сосуды, а кофеин добавляет масла в огонь, поскольку увеличивает силу и частоту сердечных сокращений. В результате возрастает риск сердечного приступа.3. Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия. Научные данные говорят о том, что это распространенное сердечное заболевание у кофеманов развивается реже. В то же время, если такое нарушение уже есть, кофеин противопоказан.4. Сахарный диабет. Кофе увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, которая поступает к нам в организм вместе с пищей. Благодаря этому поджелудочная становится более устойчивой к перепадам сахара в крови, что снижает риск развития диабета.5. Старение организма. Многие ученые уже признают старение болезнью или как минимум нарушением работы организма, которое можно лечить и предотвращать. Кофе — одно из средств такой профилактики. «Благодаря блокировке определенного сигнального пути — по-научному он называется WNT — кофеин дает эффект того же типа, что и ограничение калорий», — поясняет Дмитрий Никогосов. А этот метод, как уже было неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует продлению жизни.