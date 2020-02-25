Медики рассказали, можно ли смешивать алкоголь с кофе
Натуральный кофе сегодня является одним из самых популярных напитков в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Очень многие не представляют свое утро без чашки ароматного кофе
Однако до сих пор не утихают споры о том, вреден он или полезен. Этой теме посвящены многочисленные исследования. Ученые продолжают открывать все новые свойства данного продукта, которые не были известны ранее.
ОТ ЧЕГО ПОМОГАЕТ УБЕРЕЧЬСЯ АРОМАТНЫЙ НАПИТОК
1. Нейродегенеративные заболевания: болезни Альцгеймера, Паркинсон . Исследования показали, что кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках — это последовательности молекул, с помощью которых внутрь наших клеток передается информация, запускающая различные процессы. Благодаря кофе тормозится передача сигналов, способствующих развитию старческих заболеваний нервной системы.
2. Цирроз и другие заболевания печени. «Исследователи обнаружили удивительный факт: у алкоголиков, которые регулярно пьют кофе, гораздо реже встречается цирроз печени», — рассказывает Дмитрий Никогосов. — Выяснилось, что с помощью упомянутой блокировки соответствующих сигнальных путей в организме кофеин также обладает гепатопротекторным действием, то есть усиливает устойчивость клеток печени к негативному воздействию алкоголя. ВАЖНО! Только ни в коем случае не вздумайте в целях защиты печени пить кофе вместе с алкоголем, предупреждают эксперты. Кофеин ускоряет проникновение алкоголя в мозг, усиливая опьянение. В то же время токсические продукты распада спиртных напитков повышают нагрузку на сердце и сосуды, а кофеин добавляет масла в огонь, поскольку увеличивает силу и частоту сердечных сокращений. В результате возрастает риск сердечного приступа.
3. Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия. Научные данные говорят о том, что это распространенное сердечное заболевание у кофеманов развивается реже. В то же время, если такое нарушение уже есть, кофеин противопоказан.
4. Сахарный диабет. Кофе увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, которая поступает к нам в организм вместе с пищей. Благодаря этому поджелудочная становится более устойчивой к перепадам сахара в крови, что снижает риск развития диабета.
5. Старение организма. Многие ученые уже признают старение болезнью или как минимум нарушением работы организма, которое можно лечить и предотвращать. Кофе — одно из средств такой профилактики. «Благодаря блокировке определенного сигнального пути — по-научному он называется WNT — кофеин дает эффект того же типа, что и ограничение калорий», — поясняет Дмитрий Никогосов. А этот метод, как уже было неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует продлению жизни.
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