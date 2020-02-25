Низкокалорийный рацион обращает вспять диабет 2 типа: какие продукты нужно есть?
Как сообщает Medik Forum, согласно данным опубликованным авторитетным журналом Lancet, следование низкокалорийному рациону может обратить вспять диабет 2 типа даже спустя шесть лет после постановки диагноза. В первую очередь, ученые рекомендуют употреблять продукты с низким гликемическим индексом – ниже 50. Их поедание связано с меньшей нагрузкой на поджелудочную железу для производства инсулина.
Также среди продуктов, способных обратить вспять диабет 2 типа, специалисты выделяют зеленые овощи и хорошие жиры.
«Зеленые овощи помогают уменьшить секрецию инсулина, поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Горькие особенно полезны при диабете, они значительно влияют на механизмы регулировании сахара, детоксикации в организме», - поясняют эксперты.
Что касается полезных жиров, людям с диабетом рекомендуется употреблять авокадо, орехи и семечки, оливковое масло. Чтобы рацион мог обращать вспять диабет 2 типа, диетологи рекомендуют съедать какой-нибудь из этих продуктов при каждом приеме пищи.
Помимо этого, необходимы источники протеинов.
«Белки хорошего качества - яйца, курица, рыба, говядина - важны для укрепления и роста мышечной массы. Больше мышц означает лучший обмен веществ», - добавили ученые.
Тягу к сладкому при диабете они советуют контролировать с помощью корицы – она позволяет ощущать желанный вкус и улучшает чувствительность организма к инсулину.
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