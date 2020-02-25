Минздрав предложил добавлять в хлеб полезный ингредиент — йодированную соль
Дефицит йода — состояние, которое по данным Эндокринологического научного центра Минздрава в той или иной степени характерно для семидесяти процентов жителей России. Если россияне будут получать йод из хлеба, то это позволит значительно улучшить статистику с недостатком ценного микроэлемента.
"Россияне традиционно едят много хлеба, поэтому переход на йодированную соль при изготовлении хлеба и хлебобулочных изделий позволит решить проблему с дефицитом йода, распространенную среди населения РФ. В ста пятидесяти граммах хлеба будет содержаться тридцать пять процентов от суточной нормы йода для взрослых", — говорят в Минздраве, отмечая, что проект закона, который обяжет производителей добавлять йодированную соль в хлеб, уже представлен на общественное обсуждение.
Дефицит йода, как отмечают специалисты, может приводить к довольно серьезным негативным последствиям. Например, йододефицит может провоцировать прерывание беременности, быть причиной образования эндемического зоба, а также вызывать рост образований в щитовидной железе. Плюс, у беременных женщин, испытывающих дефицит йода, чаще рождаются дети с кретинизмом.
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