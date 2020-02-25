Медики рассказали, когда поздние приемы пищи не вредят здоровью

Вопреки известному мнению о том, что поздние приемы пищи вредят здоровью, медики утверждают: это не всегда так. Все зависит от графика и образа жизни, - приводится экспертное мнение на портале Рамблер/доктор.По словам медиков, поздние приемы пищи не вредят здоровью, если человек живет и работает в режиме «совы» - поздно просыпается и ложиться спать.«Те, кто привык ложиться после полуночи, могут позволить себе поесть и в 22 часа. Главное условие - между последним приемом пищи и сном должно пройти три часа, за которые еда успеет перевариться», - рассказали специалисты.Согласно данным исследования, опубликованным на сайте Национального центра биотехнологической информации (США), поздние приемы пищи не вредят фигуре. Ожирение является результатом избыточного потребления калорий при недостаточной физической активности.Научных сведений, подтверждающих влияние именно поздних ужинов на появление избыточного веса, - не существует.«Наоборот: контролируемые исследования склоняются в пользу того, что поздний ужин защищает от возникновения полноты, когда употребляются правильные продукты. Преимущественно они должны быть белковыми», - рассказывается на портале.Некоторые диетологи рекомендуют специально перекусывать в позднее время яйцом вкрутую, горсткой орехов, йогуртом без сахара, овощами с высоким содержанием белка. Пациентам, ведущим борьбу с лишними килограммами, это не только не вредит здоровью, но помогает достичь желанной цели.