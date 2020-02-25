7 простых способов остановить потерю волос

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В конце зимы, когда в рационе уже мало витаминов и ослаблен иммунитет, многие женщины сталкиваются с этой проблемой. Что делать?..1. Ешьте больше белковых продуктов. Белок – главный строительный материал для волос. В рационе должны быть морская рыба, яйца, птица, молочные продукты. Кроме того, волосам нужны витамины группы В, которых много в кашах. Сделайте такую питательную смесь: 1 стакан овсяных хлопьев и 1 стакан очищенного фундука измельчите в кофемолке и добавьте полстакана меда. Съедайте каждое утро натощак 1 столовую ложку.2. Делайте масляные обертывания. Использовать можно репейное, касторовое, оливковое, кунжутное, а также масло жожоба. Подогрейте масло на водяной бане, нанесите пипеткой на кожу головы и корни волос, распределите по всей длине волос. Наденьте шапочку для купания и укутайте голову теплым полотенцем. Через два-четыре часа смойте шампунем. Схема курса: в течение недели делаем обертывания каждый день, затем переходим к двум-трем процедурам в неделю.3. Массируйте кожу головы по часовой стрелке в течение пяти минут дважды в день. Помните, что массаж противопоказан при гипертонии и заболеваниях кожи головы.4. Научитесь справляться со стрессом. Он – первое, что провоцирует выпадение волос. Бороться с нервным перенапряжением помогают дыхательные упражнения и физические нагрузки. Важно также отстроить режим дня: есть в одно и то же время, рано ложиться (до 22:00) и рано вставать (около 6:00).5. Постригитесь – коротким волосам легче восстановиться. Да и проблема в этом случае будет менее заметна. Выберите градуированную стрижку или стрижку с асимметрией и легкой небрежностью.6. Тренируйте мышцы шеи. Если они зажаты, к коже головы не поступают необходимые питательные вещества. Пойдите на массаж воротниковой зоны и делайте во время зарядки наклоны и повороты головы, махи руками.7. Делайте пилинг кожи головы. Во время процедуры «уходят» ороговевшие клетки, пыль и излишки сального секрета, в результате чего улучшается питание корней волос, они получают больше кислорода. Все это ускоряет рост волос. Процедуру делают раз в месяц. Рецепт домашнего пилинга: горбушку черного хлеба залейте кипятком и настаивайте сутки. Вотрите в кожу головы, через час смойте.