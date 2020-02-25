Рецепты из прополиса при болях в ногах

Прополис – это клейкое смолистое вещество, которое вырабатывают рабочие пчелы. Прополис содержит в себе пыльцу, природные спирты, бальзамы, секрет слюнных желез пчел, витамины группы B, витамины А, С, дубильные вещества, микроэлементы и растительные смолы. Прополис обладает горьковатым вкусом, приятным ароматом и клейкой консистенцией. Его с успехом применяют при различных заболеваниях, в том числе при болях в ногах.Это очень активное вещество и прием его в больших количествах может привести к раздражению полости рта. Лучше привыкать к прополису постепенно в течение 3–4 дней.Препараты на основе прополиса для наружного примененияПрополис используется для компрессов, примочек и приготовления средств для растирания. Его можно применять в чистом виде или в сочетании с другими веществами, которые усиливают целебные свойства прополиса.Рецепт 1При ревматизме: растопить 150 г животного жира на слабом огне, добавить 15 г измельченного прополиса, нагревать до тех пор, пока масса не станет однородной, затем остудить до 50 °C. Готовую смесь нанести равномерным слоем на марлю и приложить к пораженным суставам. Оставить компресс на 20–30 минут, затем снять и ополоснуть ноги теплой водой. Проводить процедуру следует в течение 10 дней вечером перед сном.Рецепт 2При остеоартрозе: 150 мл водки или спирта немного нагреть на слабом огне, добавить 25 г измельченного прополиса. Варить, помешивая, в течение 5 минут. Затем добавить 250 мл хлопкового или оливкового масла, процедить и остудить. Готовую смесь нанести на пораженные участки, прикрыть марлей, оставить на 20 минут. Затем смыть теплой водой. Повторять процедуру в течение 1 недели, затем сделать перерыв.Рецепт 3При болях в суставах: измельчить 10 г прополиса, залить 250 мл воды, довести до кипения, помешивая, затем остудить. Полученным составом смазать область пораженных суставов, оставить на 20–30 минут и смыть теплой водой. Процедуру проводить 1–2 раза в день в течение 10 дней.Рецепт 4Смешать 15 г измельченного прополиса, 80 г животного жира, 40 г меда. Смесь нагреть, помешивая, на слабом огне, варить в течение 5 минут, затем остудить до 50 °C и нанести на марлю. Приложить компресс к области пораженных суставов, оставить на 20 минут. Рекомендуется повторять процедуру ежедневно в течение 2 недель.Для того чтобы снять острую боль в суставах, можно приложить к ним нагретые пластинки прополиса и оставить на 20–30 минут, прикрыв сверху теплым полотенцем или шерстяным платком.Рецепт 5При ревматизме: 25 г измельченного прополиса нагреть, добавить 60 г размягченного сливочного масла, тщательно перемешать. Нанести мазь на марлю и приложить к области пораженного сустава, оставив на 20 минут. Затем компресс снять, а остатки мази смыть теплой водой. Проводить процедуру в течение 2 недель.Препараты на основе прополиса для приема внутрьРецепт 1При ревматизме: 150 мл оливкового масла нагреть на слабом огне до 70 °C, добавить 10 г измельченного прополиса. Варить 5 минут, помешивая, затем дать остыть, процедить. Принимать средство по 5-10 мл 2–4 раза в день до еды в течение 1 недели.Рецепт 2При остеоартрозе: смешать 15 г измельченного прополиса, 15 г семян льна и 30 г овса, залить 400 мл красного виноградного вина. Настаивать в течение 2 недель, затем процедить. Принимать по 25 мл 3 раза в день до еды в течение 3 недель.Рецепт 3При симметричном и реактивном артрите: 150 г сливочного масла растопить на слабом огне, добавить 7 г измельченного прополиса. Варить на слабом огне, помешивая, в течение 15 минут. Принимать по 5 мл утром натощак в течение 1–2 недель.Рецепт 4При ревматизме: растопить 150 г сливочного масла на слабом огне, добавить 7 г измельченного прополиса и 20 г меда. Варить, помешивая, в течение 15 минут. Перед приемом разбавить 15 мл препарата теплым молоком. Принимать до еды в течение 2 недель.При подагрическом артрите рекомендуется принимать настойку прополиса. Для ее приготовления 15 г измельченного прополиса необходимо залить 250 мл спирта или водки. Настаивать в течение 1 недели, затем процедить. Принимать по 15 мл натощак утром в течение 2 недель. Настойку можно запивать теплым молоком.