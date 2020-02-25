Рецепты из прополиса при болях в ногах
Это очень активное вещество и прием его в больших количествах может привести к раздражению полости рта. Лучше привыкать к прополису постепенно в течение 3–4 дней.
Препараты на основе прополиса для наружного применения
Прополис используется для компрессов, примочек и приготовления средств для растирания. Его можно применять в чистом виде или в сочетании с другими веществами, которые усиливают целебные свойства прополиса.
Рецепт 1
При ревматизме: растопить 150 г животного жира на слабом огне, добавить 15 г измельченного прополиса, нагревать до тех пор, пока масса не станет однородной, затем остудить до 50 °C. Готовую смесь нанести равномерным слоем на марлю и приложить к пораженным суставам. Оставить компресс на 20–30 минут, затем снять и ополоснуть ноги теплой водой. Проводить процедуру следует в течение 10 дней вечером перед сном.
Рецепт 2
При остеоартрозе: 150 мл водки или спирта немного нагреть на слабом огне, добавить 25 г измельченного прополиса. Варить, помешивая, в течение 5 минут. Затем добавить 250 мл хлопкового или оливкового масла, процедить и остудить. Готовую смесь нанести на пораженные участки, прикрыть марлей, оставить на 20 минут. Затем смыть теплой водой. Повторять процедуру в течение 1 недели, затем сделать перерыв.
Рецепт 3
При болях в суставах: измельчить 10 г прополиса, залить 250 мл воды, довести до кипения, помешивая, затем остудить. Полученным составом смазать область пораженных суставов, оставить на 20–30 минут и смыть теплой водой. Процедуру проводить 1–2 раза в день в течение 10 дней.
Рецепт 4
Смешать 15 г измельченного прополиса, 80 г животного жира, 40 г меда. Смесь нагреть, помешивая, на слабом огне, варить в течение 5 минут, затем остудить до 50 °C и нанести на марлю. Приложить компресс к области пораженных суставов, оставить на 20 минут. Рекомендуется повторять процедуру ежедневно в течение 2 недель.
Для того чтобы снять острую боль в суставах, можно приложить к ним нагретые пластинки прополиса и оставить на 20–30 минут, прикрыв сверху теплым полотенцем или шерстяным платком.
Рецепт 5
При ревматизме: 25 г измельченного прополиса нагреть, добавить 60 г размягченного сливочного масла, тщательно перемешать. Нанести мазь на марлю и приложить к области пораженного сустава, оставив на 20 минут. Затем компресс снять, а остатки мази смыть теплой водой. Проводить процедуру в течение 2 недель.
Препараты на основе прополиса для приема внутрь
Рецепт 1
При ревматизме: 150 мл оливкового масла нагреть на слабом огне до 70 °C, добавить 10 г измельченного прополиса. Варить 5 минут, помешивая, затем дать остыть, процедить. Принимать средство по 5-10 мл 2–4 раза в день до еды в течение 1 недели.
Рецепт 2
При остеоартрозе: смешать 15 г измельченного прополиса, 15 г семян льна и 30 г овса, залить 400 мл красного виноградного вина. Настаивать в течение 2 недель, затем процедить. Принимать по 25 мл 3 раза в день до еды в течение 3 недель.
Рецепт 3
При симметричном и реактивном артрите: 150 г сливочного масла растопить на слабом огне, добавить 7 г измельченного прополиса. Варить на слабом огне, помешивая, в течение 15 минут. Принимать по 5 мл утром натощак в течение 1–2 недель.
Рецепт 4
При ревматизме: растопить 150 г сливочного масла на слабом огне, добавить 7 г измельченного прополиса и 20 г меда. Варить, помешивая, в течение 15 минут. Перед приемом разбавить 15 мл препарата теплым молоком. Принимать до еды в течение 2 недель.
При подагрическом артрите рекомендуется принимать настойку прополиса. Для ее приготовления 15 г измельченного прополиса необходимо залить 250 мл спирта или водки. Настаивать в течение 1 недели, затем процедить. Принимать по 15 мл натощак утром в течение 2 недель. Настойку можно запивать теплым молоком.
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