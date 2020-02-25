Кататония — синдром, который превращает людей в статуи

Кататонический синдром — психическое расстройство, которое может показаться пережитком викторианской эпохи. Но на самом деле это расстройство продолжает быть весьма распространенным и в наши дни — пишет "Популярная Механика" в материале, посвященном синдрому, который превращает людей в статуи.Неподвижность, направленный в одну точку взгляд, отказ от еды, абстиненция — вот основные симптомы кататонии. Считается, что расстройство представляет собой нечто вроде "паралича воли", однако конкретные нейрофизиологические и психологические причины кататонического синдрома все еще не установлены."В любой психиатрической клинике есть от семи до десяти процентов пациентов с кататоническим синдромом. По некоторым оценкам, доля пациентов с кататонией может достигать двадцати пяти процентов. То есть, это довольно распространенный синдром, который, тем не менее, очень часто неверно диагностируют или совсем упускают из виду", — пишет ПМ.При кататонии, оставленной без лечения, наблюдается высокий уровень смертности, обусловленной тромбозом глубоких вен, обезвоживанием, легочной эмболией, инфекционными болезнями, и так далее. "Синдром статуи", при этом, является вполне излечимым — большинству пациентов становится лучше после введения бензодиазепинов (например — лоразепама).